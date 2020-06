UFFICIALE – Olginate conferma coach Contigiani

Giorgio Contigiani, era arrivato ad Olginate al termine del girone di andata e la sua esperienza aveva visto l’epilogo anticipato causa Covid. Ma la dirigenza NPO ha deciso di richiamarlo per proseguire il suo cammino guidando i biancoblu nel campionato cadetto 2020-21

Giorgio, raggiunto al telefono racconta: “Sono felicissimo di questa conferma in quanto nei mesi passati ad Olginate mi sono trovato benissimo anche se non e’ mai facile entrare in corsa e dover gestire una squadra costruita da altri.

Detto questo lasciatemi esprimere i miei complimenti alla dirigenza NPO per aver avuto la capacita’ di ripartire con determinazione nonostante questi mesi di lockdown che, richiano di mettere in seria difficolta’ molte societa’ sportive e non solo, ma soprattutto ripartire sapendo trovare un importante alleato nel nuovo Main Sponsor Missoltino.it.

Sono decisamente motivato e ottimista per il nostro futuro e con il DS Fabio Ripamonti stiamo lavorando nella costruzione di un roster valutando qualche conferma dallo scorso anno e cercando nuovi innesti che abbiano la nostra stessa determinazione, attaccamento alla maglia e che abbiano la prerogativa del saper lottare su ogni pallone con entusiasmo.

Ringrazio anche Ivano Perego e Angelo Castagna che non faranno piu’ parte dello staff tecnico ma che al mio arrivo mi hanno aiutato tantissimo con la loro preparazione e professionalita’.

Non vedo l’ora di tornare a lavorare in palestra e di rivedere sugli spalti tutti i nostri supporters con l’augurio di riuscire ad attrarre sempre piu’ appassionati e tifosi compresi tanti nuovi ragazzi che si possano avvicinare al basket ed unirsi a noi iscrivendosi nel nostro settore giovanile.

A presto”

FONTE: Uff. Stampa NPO