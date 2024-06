SERIE B UFFICIALE – Omegna annuncia Francesco Paolin

La Paffoni Fulgor Basket è felice di poter annunciare che Francesco Paolin, guardia di 190 centimetri classe 1995 è un nuovo giocatore rossoverde. L’esterno veneziano si aggiunge a Jacopo Balanzoni, Saverio Mazzantini e Arsenije Stepanovic come Lupo a disposizione da agosto per coach Eliantonio.

Paolin, nella passata annata sportiva protagonista con la maglia della OraSì Ravenna, in questa stagione 2024-2025 porterà la sua esperienza in riva ai Laghi. Un passato in A2, a Forlì e Cassino, dopo essere cresciuto nel prestigioso vivaio Reyer Venezia. Paolin ha giocato a Borgosesia, Crema, Fabriano (con la quale ha centrato la promozione in A2), Piombino, Padova e, appunto, Ravenna. In Romagna Paolin ha prodotto ottime cifre: quasi 12 punti a partita, conditi da 3 rimbalzi e oltre due assist a sera.

“Paolin è un giocatore che cercavamo – commenta il DS Fanchini. Dotato di un’ottima struttura fisica, con anni di esperienza alle spalle a questi livelli, oltre che la voglia di competere e mettersi in gioco. Non vediamo l’ora di iniziare e di svelarvi gli altri nomi di questo mercato. Per ora procediamo un passo alla volta, con la volontà di allestire un buon gruppo, che rispecchi perfettamente le caratteristiche di coach Eliantonio”.

Le prime parole in rossoverde di Paolin: “Ho scelto la Paffoni perché ha un progetto ambizioso, negli anni ho sempre seguito la squadra e l’organizzazione e ho sempre avuto un’ottima impressione. Sicuramente il mio obbiettivo è quello di aiutare la squadra e i compagni a vincere più partite possibile con ciò che posso dare in difesa, in attacco e a livello di esperienza”.

