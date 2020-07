UFFICIALE – Orlandina Basket rinforza il reparto ali, ecco Celis Taflaj

Orlandina Basket comunica di aver ingaggiato l’atleta classe 1998 Celis Taflaj. L’ala albanese, ma di formazione italiana, ha firmato un contratto valevole fino al 30 giugno 2021.

Ala piccola di 201 centimetri, Celis Taflaj è in grado di ricoprire diversi ruoli in campo. Nato in Albania il 12 marzo 1998, dove ha iniziato la carriera cestistica, Celis nel 2014 arriva in Italia per giocare nel settore giovanile di Pistoia. Poi l’esperienza a Bottegone Sant’Angelo, prima di vestire le casacche di Stella Azzurra Roma e Viola Reggio Calabria. Nel 2018/19 comincia la sua annata in A2 a Treviglio (3.4 punti in 20 partite giocate), prima di passare a Cento, in Serie B, dove chiude la stagione con 9.4 punti e 3.4 rimbalzi di media a partita.

Lo scorso anno è stato protagonista di un’ottima stagione all’Andrea Costa Imola, nel girone Est di Serie A2: per lui medie di 6 punti e 2.5 rimbalzi a partita, con un high di 20 punti contro Piacenza e il 40% da tre punti.

Taflaj rappresenta uno dei maggiori talenti del basket albanese, avendo fatto parte dei gruppi giovanili under 16, under 18 e under 20, ottenendo poi la convocazione con la Nazionale maggiore nel 2016. Nelle due partite di qualificazione all’Europeo 2021 ha tenuto medie di 18 punti, 6 rimbalzi e 2 assist.

«Quando abbiamo immaginato – dichiara coach Marco Sodini – il concetto di squadra per la nuova stagione, uno dei primi nomi che è venuto in mente a tutti noi è stato Celis Taflaj. Un ragazzo che mi ha sorpreso per la maturità, rispetto all’età che ha.

Celis ha ampi margini di miglioramento, è un grandissimo atleta, un incredibile tiratore, ma soprattutto ha grande ambizione e legge nell’opportunità che gli diamo un trampolino di lancio per il suo futuro. Mi è piaciuto tantissimo il suo approccio, la sua prontezza nel prendere informazioni sulla squadra.

Sono sicuro che lui andrà oltre le nostre aspettative, che sono già alte visto il suo talento fisico e atletico.»



—

Uff Comunicazione | Orlandina Basket