UFFICIALE – Orzinuovi ingaggia Emanuele Carnevale

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo Emanuele Carnevale, ala forte/centro italiano di 207 cm, che sarà aggregato al roster della Prima Squadra in Serie B e disputerà il Campionato Under 19 sotto gli ordini dello staff tecnico guidato da coach Stefano Maestrelli.

Classe 2004 e nativo di Latina, Emanuele Carnevale muove i primi passi nella palla a spicchi presso la Fortitudo Pallacanestro Cisterna, con cui compie la trafila del settore giovanile fino alla categoria Under 16 partecipando a campionati e tornei nazionali. Viene concesso in prestito all’Eurobasket Roma per prendere parte ai Campionati Under 17 Eccellenza ed Under 19 Eccellenza, prima che la pandemia obblighi la Federazione a cancellare ogni attività agonistica. Nelle ultime due stagioni si è diviso in doppio tesseramento tra la Fortitudo Pallacanestro Cisterna (Serie D ed Under 19 Silver) e la Smit Roma Centro (Serie C Gold ed Under 19 Eccellenza).

L’Agribertocchi Orzinuovi intende ringraziare profondamente Simonetta Tesori e l’intera Società della Fortitudo Pallacanestro Cisterna per la collaborazione ed il lavoro tecnico ed umano svolto finora con Emanuele Carnevale e l’Agenzia MVP composta da Marco Valenza, Enzo Garsia ed Andrea Grossi per l’intermediazione e la buona riuscita dell’operazione.

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così l’arrivo di Emanuele Carnevale: «Con l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino di Emanuele Carnevale, abbiamo compiuto un’operazione utile alla Prima Squadra, alla quale sarà sempre aggregato per lavorare e cercare di migliorare. Inoltre disputerà il campionato Under 19, dove potrà mettere in pratica quanto fatto in settimana con giocatori di categoria ed un allenatore importante come coach Marco Calvani. Fin da subito c’è stata grande sintonia tra la Società di provenienza di Emanuele e con Simonetta Tesori, che ringrazio per l’esito positivo dell’operazione, e mi auguro che, al netto della distanza, questo possa essere l’inizio di una collaborazione. Vogliamo lavorare bene a livello di Prima Squadra, ma, al tempo stesso, potenziare il nostro settore giovanile, consapevoli che i nostri ragazzi dovranno poi andare a riempire il serbatoio della Prima Squadra per cercare di essere competitivi, soprattutto perché i giovani che fanno questo salto coinvolgono il nostro pubblico. Siamo soddisfatti di quanto fatto e siamo nell’ordine dell’idee di compiere prossimamente altre operazioni in base alle esigenze della Prima Squadra e del settore giovanile, che, nel nostro modo di vedere, vanno di pari passo».

Queste le parole di Emanuele Carnevale, dopo il suo arrivo ad Orzinuovi: «Sono molto felice di entrare a far parte, dalla prossima stagione, ma mi auguro anche in vista di quelle successive, della famiglia della Pallacanestro Orzinuovi. La società mi ha proposto un progetto serio e valido e io sono molto felice di poter aiutare la Prima Squadra e, soprattutto, l’Under 19. Essendo ancora un ragazzo giovane, credo che questa esperienza mi possa formare moltissimo, giorno per giorno, ed essermi utile, in modo che in un futuro io possa lottare per raggiungere i massimi livelli in Italia e, perché no, anche in Europa. Mi fa piacere essere ad Orzinuovi e cercherò di fare sempre del mio meglio».

Simonetta Tesori, Dirigente della Fortitudo Pallacanestro Cisterna, Società di provenienza di Emanuele Carnevale, esprime le sue sensazioni in merito all’affare: «Emanuele Carnevale, grazie al Campionato di Serie C Gold, disputato in doppio tesseramento la scorsa stagione con la Smit Roma, ha saputo mettersi in mostra, ma è sempre stato curato dalla Fortitudo Pallacanestro Cisterna per vari motivi logistici. Emanuele Carnevale ha riscosso molto interesse e ci sono pervenute richieste nel Lazio e anche fuori regione. La Società che rappresento, sia come dirigente che come tecnico, ha però ritenuto molto valido il progetto di Orzinuovi e siamo certi che al ragazzo verranno dati gli strumenti corretti per proseguire nel personale processo di crescita e maturazione».

Alessio Sigalini

Ufficio Stampa

S.S.D. A R.L.

Pallacanestro Orzinuovi