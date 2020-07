SERIE B UFFICIALE – Salvatore Genovese firma per la Pallacanestro Viola

E’ probabilmente il giocatore che, sul mercato, si abbina meglio a Yande Fall, confermassimo centro senegalese che aveva scelto Reggio nella passata stagione in C Silver dopo i trascorsi in B con Coach Mecacci.

Adesso è ufficiale: Totò Genovese è il nuovo quattro dello scacchiere affidato al reggino Domenico Bolignano nella stagione del ritorno in B.

La nota

Diciassette punti e mezzo e più di quattro rimbalzi a partita. I numeri, incontrovertibili, della scorsa stagione presentano così Salvatore “Totò” Genovese. Un super colpo di mercato per la serie B messo a segno dal GM della Viola Giuse Barrile e dal presidente Carmelo Laganà.

Trapanese di Erice, 33 anni, è un’ala atipica, esperta e dinamica, un giocatore abituato a categorie superiori. Nel suo passato Varese, la Fortitudo, ma anche Treviglio, Firenze e Lucca. Nell’ultima stagione ha fatto coppia con Yande Fall in quel di Giulianova.