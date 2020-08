UFFICIALE – Unione Basket Padova, la Serie B è finalmente realtà!

Il Guerriero Padova inizia un nuovo capitolo della sua giovane storia. È ufficiale infatti l’ammissione al campionato di Serie B 2020/2021. Dopo il primo posto “parziale” in C Gold nella passata stagione ad ex aequo con Oderzo (entrambe a quota 28 punti) ma con un miglior coefficiente, l’UBP aveva presentato domanda per giocare nella categoria superiore. Istanza che è stata accolta e ratificata con il consiglio federale di giovedì 6 agosto alla luce delle rinunce a partecipare alla B da parte di Lucca, Palestrina e Montecatini.

Sono stati definiti contestualmente anche i nuovi gironi del campionato cadetto con diverse variazioni geografiche rispetto all’annata conclusa anticipatamente a causa della pandemia. Il Guerriero è stato inserito nel gruppo C assieme alle venete Mestre, San Vendemiano, Vicenza e Virtus Padova, le friulane Monfalcone e Cividale, le marchigiane Ancona, Civitanova Marche, Fabriano, Montegranaro, Senigallia e Jesi, le abruzzesi Giulianova, Roseto e Teramo.

Si tratta indubbiamente di un raggruppamento tosto e impegnativo sia per il valore delle avversarie, sia anche sotto il profilo logistico, ma è una nuova avventura che il Guerriero è deciso ad affrontare con entusiasmo e determinazione. «Siamo pronti ad accettare la sfida», sottolinea Antonio Vendraminelli, presidente dell’Unione Basket Padova, «Siamo soddisfatti per l’ammissione in Serie B e stiamo già lavorando per farci trovare pronti. È un bell’impegno, ma sono convinto che tutti insieme ce la possiamo e dobbiamo fare».

Il campionato prenderà il via nel weekend del 14-15 novembre, ma il primo appuntamento della stagione 2020/2021 sarà la Supercoppa della Lega Nazionale Pallacanestro in programma dall’11 ottobre. La formula del torneo di Serie B prevede playoff incrociati tra i gironi A e B e fra i gruppi C e D, che metteranno in palio quattro promozioni in Serie A/2.

–

UFFICIO STAMPA UNIONE BASKET PADOVA