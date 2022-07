Vigor Basket Matelica, perfezionata l’iscrizione in Serie B

By

Ora è ufficiale, anche se non c’erano dubbi. Con il rinnovo dell’affiliazione e il versamento della prima rata Fip, nelle scorse ore la Vigor Basket Matelica ha formalizzato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Un passo storico per la società biancorossa, che si prepara ad affrontare questo torneo per la prima volta nella sua storia.

«Un passaggio formale, ma ovviamente fondamentale nell’organizzazione della stagione che verrà – spiega il presidente Stefano Bruzzechesse – queste prime settimane dopo la vittoria del campionato ci sono servite per iniziare a mettere a punto tutta l’attività per la prossima stagione, visto che la Serie B è un torneo nazionale e gli adempimenti necessari sono diversi e più stringenti rispetto alla Serie C Gold. A partire dai prossimi giorni entreremo nel vivo anche sul fronte della costruzione della squadra».

