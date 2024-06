Virtus Roma 1960, il ritorno nel basket che conta: la rinascita del basket romano

A 4 minuti dal termine di Gara 2 di Finale, decisiva per andare in Serie B1, la Virtus Roma 1960 è sotto di 4 lunghezze dopo che Loreto ha recuperato uno svantaggio di 10 lunghezze negli ultimi 10 minuti. Ironia della sorte, ironia dei numeri, ma la realtà è un’altra. Questa squadra ha ormai un approccio mentale completamente diverso rispetto alle prime partite del Play-in Gold, quando proprio Loreto scorrazzava incontrastata al PalaCentro di Roma. Fermiamo la pellicola e riavvolgiamo dunque in questo momento il nastro, a 4 minuti dalla fine della decisiva Gara 2 di finale, per capire dove nasce questo trionfo virtussino.

Tutto inizia a l’Aquila, ad Ottobre, ma se proprio vogliamo essere puntigliosi inizia un po’ prima, con quel mercato estivo che ha lasciato tanto scetticismo dietro di sé (ma d’altronde, quand’è che non lo fa). O almeno, fino a quando il 10 agosto 2023 la società annuncia con una bellissima citazione a Gigi Proietti l’argentino Gaston Welhan, che fuor di spoiler sarà all’unisono MVP della stagione (il punto esclamativo? 29 punti e 31 di valutazione in Gara 2 di Finale). Arrivano poi alla corte di coach Tonolli diversi profili di alta caratura, veri e propri gioielli per questa categoria: lo specialista da 3 Niccolò Petrucci, i giovani di belle speranze Simone Rocchi e Alessio Giacomi, il centrone Andrea Valentini a cui si affiancherà il navigato Gianluca Giorgi a stagione in corso, tutti profili che si aggiungono a un bel gruppo già rodato che può contare sui Joel Fokou, sui Giulio Casale, sui Pier Adriele Zoffoli e sui gregari Robert Banach e Federico Frisari.

La stagione regolare

In un girone alla propria portata, la Virtus Roma 1960 riesce comunque a trovare delle insidie importanti in avversarie di tutto rispetto. C’è Ferentino, la formazione dal tifo gemellato, c’è la nuova rivale Fiumicino, che riparte dall’ex Andrea Martino, nemico numero uno dalle parti del PalaCentro. E ancora, le insidiosissime Stella Azzurra Viterbo e Palestrina. In questa fase del campionato, la Virtus fa la voce grossa dando seguito al percorso dello scorso anno (imbattuti in stagione regolare), ma deve piegarsi nel girone di andata contro le bestie nere Fiumicino e Stella Azzurra. Il primo segnale di ripresa, questa squadra lo dà nel girone di ritorno, quando dopo aver regolato tutte le altre formazioni riesce a prendersi la propria rivincita sulle principali contendenti alla vetta con un netto 89-68 ai danni di Fiumicino in casa e un roboante 71-46 contro Viterbo. Tenete a mente questo atteggiamento vendicativo di Whelan e compagni, è una caratteristica che ritornerà presto in gioco.

Play-in Gold

Con diverse squadre che si arrendono alla fine della stagione regolare per accedere ai play-off passando per il Play-In Silver, più abbordabile rispetto al tabellone principale pieno di fortissime formazioni marchigiane, la Virtus non molla la presa e annichilisce la Carver Roma in casa il 18 febbraio in un emozionante ritorno al PalaTiziano, con un sold-out che mancava da 6 anni allo storico palazzetto. Si arriva quindi alla seconda fase di questo campionato lunghissimo, la Serie B Interregionale, un inferno composto da 96 squadre alla fine del quale solo 4 vengono promosse.

E diciamo che la partenza della Virtus non è da sogno, tutt’altro. Le prime uscite nel Play-In Gold sono un vero e proprio bagno di sangue: 61-75 in casa contro Loreto Pesaro, 86-73 sul campo di Senigallia, 79-70 fuori casa a Matelica. Il livello, secondo molti, rischia di essersi alzato troppo, forse in maniera proibitiva per una squadra che non può permettersi di allenarsi due volte al giorno come le formazioni marchigiane per via di tanti ragazzi alle prese con un doppio lavoro. Ma è nelle difficoltà che il gruppo forgiato dalla figura di coach Alessandro Tonolli trova la propria linfa vitale. Lui che, dopo 20 stagioni in maglia Virtus Roma, ha visto fallire l’amore della sua vita nel 2020 per poi trovare le forze di ripartire con pazienza nel 2021 in Serie C1 al fianco di Maurizio Zoffoli con l’ambizioso progetto di riportare la Virtus in alto.

In questo preciso istante, con la concreta possibilità di arrivare quinti e quindi non partecipare ai play-off per via di quel rullino di marcia che recita 1-3, la squadra capitolina cambia completamente volto. La vendetta, una caratteristica forte di questa squadra, entra in gioco in maniera prepotente. Sorretta dal pubblico del PalaCentro, sold-out durante ogni uscita, la Virtus Roma infila una serie di risultati utili di tutto rispetto, con vittorie contro le sopracitate Loreto Pesaro, Senigallia e Bramante Pesaro. Contro Matelica arriva un’altra sconfitta, ma nel momento in cui si gioca questa partita la Virtus è già matematicamente ai play-off quantomeno da seconda forza del campionato, anzi, per tanti arrivare secondi può portare degli accoppiamenti più abbordabili.

Playoff

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Duri di mente, duri d’animo, gente che non molla mai: tutto questo si traduce nel PalaTiziano, la casa della Virtus per tantissimi anni che ora, finalmente, torna a popolarsi per la fase più calda della stagione. E si popola di colori, di tifo, di pubblico, di grandi figure istituzionali (come, per esempio, Gianni Petrucci, Roberto Gualtieri sindaco di Roma, Alessandro Onorato e una sfilza di vip che non vedevano l’ora di tornare a gustarsi del buon basket nella capitale). L’avversario, Attila Junior Porto Recanati, è una squadra che chiaramente non ha mai affrontato 3000 anime che all’unisono si uniscono per batterti, ma sono una squadra tanto insidiosa che nelle Marche non hanno dubbi: “Se Attila fa il blitz in Gara 1 al PalaTiziano, si porta a casa la serie”. Risultato: 2-0 per la Virtus Roma, in due battaglie vere finite punto a punto che hanno regalato agli appassionati uno spettacolo di altissimo livello, una di quelle serie che a modo suo racconta qualcosa. Racconta il primo importantissimo tassello, la prima avvisaglia della futura promozione della Virtus Roma.

In semifinale arriva la Bramante Pesaro di Lucio Gabriel Delfino, fratello di quel Carlos che vinse l’oro ad Atene con la Generacion Dorada dell’Argentina. Ma non solo. Nella Bramante giocano diverse punte di diamante superiori alla media delle categoria, vere e proprie mine vaganti capaci di mettere in difficoltà anche formazioni più quotate, come Crescenzi e Giampaoli. Parliamo dei Risultato: Gara 1 gestita magistralmente con un sonoro +21 nel primo tempo, partita finita 74-50 davanti a un PalaTiziano festante. Per la Virtus è quindi tempo di matchpoint in quel di Pesaro, basta gestire la gara con la solita intensa difesa per soffocare l’attacco pesarese e chiudere la pratica su un altro 2-0. La verità, però, sarà amara: dopo una gara punto a punto, la squadra capitolina si crea un interessante +11 di vantaggio a 5 minuti dal termine. Sembra il colpo del ko per la Bramante, che dà chiari segnali di resa nell’atteggiamento mostrato in campo. Se non fosse che, a un certo punto, la palla inizia a scottare e l’arco s’infiamma per Pesaro: si apre un parziale di 15-0, perentorio, che sancisce il risultato finale di 69-67 per i padroni di casa e tutto rimandato a Gara 3 al PalaTiziano.

Gara 3 di Semifinale al PalaTiziano è un altro trionfo: 3000 biglietti venduti di lunedì sera, PalaTiziano pronto a fischiare e cantare per intimorire i temibili avversari. E il sesto uomo in campo riesce a fare esattamente quello per cui è stato chiamato a raduno: dare tutto se stesso per spingere i ragazzi verso quell’agognata finale, che nella peggiore delle ipotesi dà accesso a una “finalina” valida per la promozione contro una tra Ragusa e Capo D’Orlando. La partita, di per sé, si riassume nell’incredibile risultato di 80-29, un +51 finale figlio di una partita a senso unico che rimarca quanto la Virtus Roma abbia una memoria di ferro e non perdona chi le ha rifilato un “torto”. E finalmente, è finale!

La Finale alla meglio delle 2 non può partire nel migliore dei modi: Loreto Pesaro batte a sorpresa Matelica, regalando di fatto il fattore campo alla Virtus. Ma occhio a sottovalutare i giallo-verdi: tra le fila marchigiane spiccano giocatori come Rupil, la guardia più forte del campionato con un affermato passato in A2, Martinez, il funambolo argentino visto a inizio anno a Fiumicino, e il romano Casoni, vero e proprio mattatore della seconda fase del campionato. Un fattore campo che, come abbiamo sottolineato più volte, è quanto mai decisivo per la squadra capitolina. Il nuovo record, l’ultimo per questa stagione, recita 3600 persone, ovvero la capienza massima del PalaTiziano. Un amore per il basket che Roma non ha perso, nonostante qualcuno in passato abbia provato ad affermare a più riprese il contrario. L’amore, il calore, la spinta incessante si tramuta nell’atteggiamento degli uomini di Tonolli sul parquet: la Virtus rimonta un match che, all’intervallo lungo, stava pericolosamente prendendo l’autostrada per Pesaro. Tuttavia, nel terzo quarto, ispirati da un indiavolato Rocchi, gli uomini in canotta bianca sfoderano la miglior prestazione offensiva stagionale, creando quel vantaggio che nel quarto quarto proteggeranno con le unghie e con i denti. Tabellino finale: 79-69 per la Virtus. Matchpoint in Gara 2, e si torna all’inizio del nostro racconto, un racconto così emozionante che solo chi c’è stato può descriverlo al meglio.

L’emozione, però, sa giocare anche brutti scherzi. Sicuramente sarà stato questo il pensiero di molti quando a 4 minuti dalla fine della decisiva Gara 2, la Virtus Roma 1960 sta per buttare quanto di buono fatto finora. O almeno, è da folli pensare che una squadra con una durezza mentale simile possa gettare al vento tutto il lavoro fatto durante questa lunghissima stagione. Qui, esattamente in questo momento qui, Gaston Whelan decide di cambiare completamente marcia e mettere la parola fine alla stagione di Serie B Interregionale. Una magia dopo l’altra dell’argentino, assecondato in questa romantica follia dalle triple spezzagambe di Rocchi e dalla cortina di ferro alzata dietro in difesa dai vari Giorgi, Valentini, Fokou e Zoffoli, portano la Virtus a toccare il cielo con un dito, con quel fischio finale che sancisce la promozione e fa partire la festa. Una festa che inizia in campo, con i giocatori che si lanciano a terra in lacrime mentre si abbracciano gli uni con gli altri, mentre sugli spalti i folli partiti alla volta delle Marche perdono la cognizione dello spazio e del tempo e si uniscono in un unico, rumorosissimo, urlo di liberazione.

“Finalmente il tempo di palestrine e tendoni e finito”, esultano sui social alcuni tifosi.

“Ho sempre sognato che questa squadra qua un giorno chi lo sa ritorna in Serie A” canta il PalaTiziano. Un monito per il futuro, per rivedere Roma dove merita di stare. Nel basket che conta, nel basket europeo. Ad maiora, Virtus!