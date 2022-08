Bradzdeikis guida la Lituania nell’amichevole contro l’Estonia

Marcia di avvicinamento verso Eurobasket 2022 anche per Lituania ed Estonia che si sono affrontate in amichevole a Alytus a tre giorni di distanza dal primo scrimmage. E come a Klaipeda è arrivata una nuova vittoria per i lituani che s’impongono 90-88 contro una buona formazione estone avversaria dell’Italia nel Girone C dell’Europeo di settembre. Padroni di casa con la gara in pugno nel primo tempo chiuso 45-35 dopo il 22-19 del 10′. Il vantaggio lituano si mantiene anche dopo un equilibrato terzo periodo (73-62) e poi arriva il recupero estone con la voglia di rimonta che rimane però interrotta sul +2 finale per la squadra di coach Maksvytis.

Nella Lituania orfana ancora di Sabonis e Valanciunas (scelto come neo capitano della nazionale del Baltico) si mette in evidenza Ignas Brazdeikis (16 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi). Insieme al neo acquisto dello Zalgiris c’è un buon Lekavicius (15 punti), in doppia cifra come Birutis (12) ed Echodas 10 e 8 rimbalzi. Nell’Estonia spicca il 14/30 nel tiro da tre punti. Kristian Kullamae scrive 23 punti (5/8 da tre), ottimo il lungo di Sassari, Kaspar Treier (20 punti e 4 rimbalzi). 12 per Joesaar, 11 e 6 assist di Matthias Tass.



Mercoledi 10 agosto la Lituania torna in campo e a Vilnius affronta la Finlandia. L’Estonia giocherà in amichevole venerdi 12, in casa a Tartu, il Belgio.

Lituania-Estonia 90-88 (22-19, 23-16, 28.27, 17-26)

Lituana: Brazdekis 16, Jokubaitis 6, Echodas 10, Masiulis 1, Giedratis 2, Tarolis 1, Zukauskas 8, Birutis 12, Zemaitis 2, Dimsa 4, Lekavicius 15, Butkevicius 7. CT. Maksvytis

Estonia: Tass 11, Vene 9, Joesaar 12, Dorbek, Kullamae 23, Rosenthal, Treier 20, Sokk 8, Hermet 2, Valge, Nurger, Kisting, CT. Toijala

