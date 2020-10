Ecco le “bolle” FIBA per le gare di novembre: Italia nel gruppo B di Tallinn

La FIBA giocherà le qualificazioni europee in “bolle”, iniziando dal mese prossimo, probabilmente nell’ultima settimana di novembre. FIBA EuroBasket si svolgerà nel settembre 2022.

Ecco le sedi decise, Italia nel gruppo B in Estonia. Le avversarie saranno Estonia, Russia e Macedonia del Nord ma nella prima “bolla” ci saranno solo due partite: nei prossimi giorni arriverà il calendario completo (Russia già affrontata a Napoli, Estonia pure in terra baltica). Da ricordare che uno dei gironi degli europei verrà ospitato a Milano, quindi l’Italia è già qualificata di diritto. Queste gare servono al CT Sacchetti per testare molti giocatori in ambito nazionale.

A riportare l’anticipazione è Donatas Urbonas, insider lituano sempre molto affidabile.

Group A – Valencia (Spagna, Israele, Polonia, Romania)

Group B – Tallinn (Estonia, Italia, Russia, Macedonia del Nord)

Group C – Vilnius (Lituania, Danimarca, Belgio, Repubblica Ceca)

Group D – Istanbul (Turchia, Croazia, Svezia, Paesi Bassi)

Group E: Espoo (Finlandia, Serbia, Georgia, Svizzera)

Group F: Ljubljana (Slovenia, Ungheria, Ucraina, Austria)

Group G: Pau Orthez (Francia, Germania, Gran Bretagna, Montenegro)

Group H: Sarajevo (Bosnia Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Grecia)