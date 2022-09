[ESCLUSIVA] Dimitris Itoudis: “EuroLega senza CSKA Mosca? Non è giusto. Allenare la Grecia e Giannis Antetokunmpo, un orgoglio immenso”

Intervista esclusiva a Coach Dimitris Itoudis. L’allenatore, con un doppio ruolo di grande prestigio sulle panchine di Grecia e Fenerbahçe, ha affrontato vari discorsi tra cui EuroBasket, EuroLeague e l’esclusione del suo ex team CSKA Mosca.

Per la prima volta in carriera, doppio ruolo con due panchine importantissime. Grecia e Fenerbahçe. Cosa ti ha spinto ad accettare il doppio incarico?

“E’ un dovere, ma allo stesso tempo lo faccio con enorme piacere. Vorrei ringraziare CSKA e Fenerbahçe per la comprensione e per avermi permesso di rappresentare il mio Paese. Questo è incarico è incredibilmente enorme, Capisco anche che essendo il nuovo allenatore del Fenerbahçe, dovrei essere presente ad Istanbul, ma mi fido ciecamente dei miei vice allenatori presenti lì, il quale stanno facendo un ottimo lavoro. Voglio ringraziare il direttivo del Fenerbahçe, Sertaç Komsuoğlu, per avermi permesso di rappresentare il mio Paese.”

La preparazione è finita, EuroBasket è alle porte. Questa Grecia punta a una medaglia?

“Sarebbe bello se iniziassi la domanda con… Qual è il vostro obbiettivo? Il nostro primo obiettivo è essere in salute. Non ci siamo mai allenati tutti insieme. Il secondo obiettivo è diventare una vera squadra, che sappia sempre cosa fare sul campo, una squadra che comunica senza bisogno di parlare, con il contatto visivo. Tutto questo richiede tempo e pratica ma è il nostro obiettivo. Affronteremo questo torneo con grande rispetto delle altre squadre e vedremo partita dopo partita.”

A proposito di infortuni in Grecia. Puoi aggiornarmi su Sloukas, Papapetrou, Papagiannis e Kostas Antetokoumpo? Saranno a EuroBasket?

“Andiamo giorno per giorno. Parleremo presto con i medici per ricevere un aggiornamento. Abbiamo dei buoni progressi su Kostas Sloukas, Kostas Antetokounmpo e Georgios Papagiannis. Siamo in attesa di conoscere gli aggiornamenti da parte di medici e giocatori.”

Hai avuto l’opportunità di allenare tante stelle, ma ora c’è un due volte MVP NBA come Giannis Antetokounmpo. Che significa allenare Giannis e che tipo di persona è anche fuori dal campo?

“Prima di tutto, è un grande privilegio per il basket greco avere un giocatore del genere nella nostra squadra. È anche un privilegio avere un giocatore dal carattere così unico. Ha davvero a cuore il Paese, vuole giocare e rappresentare la Grecia. Giannis vuole sempre aiutare la squadra a vincere le partite ed è sempre di supporto ai suoi compagni di squadra. Giannis Antetokounmpo è un ragazzo eccezionale che conosce il valore della famiglia, anche per le lezioni che gli ha dato la vita. È un grande esempio per i bambini greci e non solo. Niente è stato facile nella sua vita quindi ha ha dovuto imparare tante cose. Lui lavora sempre con impegno, dedizione..lottando, un esempio vivente.”

Due giocatori della tua Grecia sono stati al centro di numerose indiscrezioni di mercato, come confermato da loro stessi. Uno è finalmente arrivato al Fenerbahçe, Nick Calathes, l’altro era molto vicino ma poi ha scelto l’NBA, Tyler Dorsey. Hai parlato con loro, ci sono stati dei colloqui tra voi e che tipo di giocatori sono Nick e Tyler?

“Certo che ho parlato con loro… giocano per la mia nazionale, non è un segreto! Due grandi giocatori. Nick Calathes ha una grande esperienza a livello di EuroLega ma anche College e NBA. Ho avuto il privilegio di lavorare con Nick Calathes anche quando lo abbiamo scelto al Panathinaikos. Sono davvero orgoglioso di vedere i suoi progressi come giocatore e come uomo, siamo tutti felici al Fenerbahçe di avere Nick Calathes per le prossime 2 stagioni. Riguardo a Tyler Dorsey, è molto motivato. Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con lui in nazionale, il suo desiderio è cercare di giocare in NBA e gli auguro buona fortuna.”

Fenerbahçe. Una nuova grande sfida. Qual è stato il primo impatto con il club, i tifosi e la città?

“Prima di tutto, vorrei ringraziare il CSKA Mosca per 8 fantastici anni. Vorrei ringraziare Andrei Vatutin, Natasha Furaeva, Norilsk Nickel (lo sponsor principale) per la fiducia e la costante collaborazione. Sento di essere cresciuto come allenatore e come uomo. È stata una grande esperienza. Dopo 8 anni ci siamo seduti e con un altro anno di contratto, abbiamo discusso delle varie possibilità, tra cui quella di fare una pausa nella nostra collaborazione. Poi è arrivato un altro grande club come il Fenerbahçe, con Mr.Ali Koç e Mr.Sertaç Komsuoğlu, e grandi tifosi. È un’altra grande sfida per me. Mi rendo conto delle responsabilità che ho, degli obblighi che abbiamo nei confronti dei tifosi e della storia del club. Siamo tutti così motivati, pieni di energia per aiutare il Fenerbahçe a crescere e vincere.”

Pensi che sia giusta una EuroLega senza il CSKA Mosca?

“No, non è giusto. Il CSKA Mosca deve essere presente in EuroLega. Il CSKA è uno dei fondatori della EuroLeague. Penso e spero che tutti capiscano questo al più presto, il CSKA merita di giocare la maggiore competizione europea.”

Se dovessi dirmi un nome sui nuovi acquisti, quale pensi possa essere una grande sorpresa in questa stagione?

“Non sono in grado di fare pronostici, non sono bravo. Negli sport accadono molte cose che non possiamo controllare.. Restiamo concentrati nell’imminente futuro, che è l’allenamento con la Grecia per me e l’allenamento con Fenerbahçe per i miei assistenti allenatori.”



Molte persone credono che sia una delle stagioni con la più alta qualità di sempre in EuroLeague. Molte squadre puntano a vincere la competizione e abbiamo new entry con grande blasone e qualità.

“Guardando i roster delle squadre e come si sono mosse nel mercato europeo e americano, lo credo anche io. EuroLeague è il livello più alto di basket in Europa. Sarà una stagione molto competitiva.”



Come vede Olimpia Milano e Virtus Bologna? L’Olimpia Milano vuole vincere la EuroLeague, ma anche la Virtus Bologna non vuole rinunciare all’EuroLeague conquistata sul campo.

“Organizzazioni molto serie entrambe. Milano e Bologna hanno milioni di tifosi alle spalle. Entrambe hanno un ottimo sistema di gioco e cultura sportiva. I tifosi italiani dovrebbero essere orgogliosi di tutto questo e sono sicuro che vedranno tante belle partite.”



Quest’anno un suo importantissimo collega e amico, Zeljko Obradovic, torna in EuroLeague. Cosa ne pensa del ritorno di Zeljko e Partizan nella più grande competizione europea?

“Questa è un’altra grande aggiunta, avere di nuovo entrambe le squadre serbe di Belgrado in EuroLeague è molto importante. C’è una grande rivalità e una grande storia tra di loro. Queste due squadre attirano l’interesse di molti fan. Sarà tutto sicuramente molto interessante”.

Ha allenato grandi playmaker, come Rodriguez, De Colo e Calathes. Vede un futuro importante in panchina per qualcuno di loro una volta che smetteranno di giocare?

“Non lo so, dipende da loro. Se volessero continuare con il basket, facendo l’allenatore o qualcos’altro nell’ambiente, sarebbe sicuramente bello. Ho avuto l’opportunità di lavorare con molti giocatori che hanno poi avuto questo privilegio, per esempio Vassilis Spanoulis e Damir Mulaomerović. Dipende da loro, se vorranno partecipare avranno il mio supporto e i miei consigli. Auguro loro buona fortuna.”



Tanti infortuni nelle ultime partite. Pensi che sia sfortuna o ci sono troppi partite?

“E’ un dato di fatto, non solo sfortuna. I giocatori sono carichi durante la stagione, vogliono aiutare le loro nazionali e stanno avendo tanti carichi a livello fisico. Hanno bisogno di supporto, un grande staff professionale, medico ed atletico. Anche il calendario è molto fitto. Stavo parlando di questo con dei colleghi nei tornei che abbiamo fatto… vorrei estendere i roster a 14 giocatori. L’allenatore non può decidere di far riposare alcuni giocatori e avere dei roster diversi così. Personalmente, ho lavorato con EVO, una società che è rivoluzionaria in termini di preservare infortuni. Stiamo monitorando i giocatori e con l’avatar che abbiamo, possiamo monitorare ogni parte del corpo e l’area a rischio. Medici, fisioterapisti e preparatori atletici possono consigliare agli allenatori quanto spingere e se necessario o meno. Questo programma può aiutarci a essere più sicuri e protetti.”

