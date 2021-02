EuroBasket 2022 Qualifiers, la lista scelta da coach Meo Sacchetti per la “bolla” di Perm’

Tre partite per chiudere il ciclo di qualificazione all’EuroBasket 2022. Nonostante l’Italia sia già ammessa alla massima competizione continentale come Paese ospitante (uno dei quattro gironi al Forum di Milano il prossimo anno), gli Azzurri hanno fin qui completato un percorso netto e, anche se con una gara in meno, guidano il gruppo B con tre vittorie in altrettante partite. In previsione della terza e ultima finestra di qualificazione, nella “bolla” di Perm’ dal 15 al 22 febbraio, il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha diramato la long list da cui verranno selezionati i 14 giocatori che affronteranno la trasferta in Russia.

Nella città ai piedi degli Urali centrali, gli Azzurri giocheranno tre gare in sette giorni. Alle due inizialmente previste, contro Macedonia del Nord ed Estonia, si aggiunge un’altra gara contro i macedoni, quella rinviata nella “bolla” di Tallinn a novembre a causa di tre casi di COVID-19 accertati da FIBA nella delegazione balcanica. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport HD.

La long list di Meo

Awudu Abass (1993, 198, A, Virtus Segafredo Bologna)

Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Davide Casarin (2003, 194, P/G, Umana Reyer Venezia)

Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia Trentino)

Davide Moretti (1998, 190, P/G, A|X Armani Exchange Milano)

Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 211, C, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Riccardo Visconti (1998, 197, G, Happy Casa Brindisi)

Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti