Eurobasket 2022: Doncic fa quello che vuole, la Francia lotta ma deve inchinarsi

Una delle più belle partite di questo Eurobasket consegna ai libri di storia la prova di pura onnipotenza di Luka Doncic, che scrive 47 alla voce punti e di fatto regala il successo alla Slovenia sulla Francia per 82-88, in una sfida caratterizzata dalle pesanti assenze da ambo le parti di Yabusele e di Tobey. I transalpini partono forte ma poi sono costretti a inseguire e a cedere alle prodezze del bimbo di Lubiana nonostante i 19 di Gobert e la doppia doppia (10+10 assist) di Heurtel. Slovenia che vince così il girone di Colonia e attende una tra Montenegro e Belgio, mentre la Francia affronterà a Berlino la Turchia di Ataman.

QUINTETTO FRANCIA: Albicy, Fournier, Tarpey, Mbaye, Gobert

QUINTETTO SLOVENIA: Doncic, G.Dragic, Blazic, Cancar, Dimec

Partiva decisamente meglio la Francia con un super Fournier (8 punti per il giocatore dei Knicks nel primo quarto). Sekulic chiamava timeout sul 12-3 e le cose miglioravano per gli sloveni, che dopo aver toccato anche la doppia cifra di ritardo trovavano il primo canestro dal campo con Zoran Dragic e siglavano un break di 8-0 col quale rientravano pienamente nel match chiudendo il periodo addirittura avanti con le magie di Luka Doncic (quota 27 per lui a fine primo tempo), mentre era una tegola per i transalpini il secondo fallo immediato di Gobert (19-20 al 10′).

Doncic continuava il suo show a suon di triple e numeri spaziali: per la Slovenia segnava solo lui ma bastava e avanzava (24-29 al 12′). La Francia cambiava per un attimo atteggiamento difensivo sulla stella dei Mavs e sfruttava il vantaggio fisico dato da Gobert, tornando avanti nel punteggio (32-31 al 15′). La partita, bellissima e molto intensa, proseguiva sui binari dell’equilibrio con Doncic a fare il bello e il cattivo tempo, tanto da beccarsi anche un fallo tecnico e una gomitata da Poirier sanzionata con un fallo antisportivo (40-44 al 20′).

fiba.basketball

Al rientro dall’intervallo la sfida continuava su ritmi alti e in equilibrio, con la Francia a rispondere energicamente alle folate slovene. I “dragoni” provavano a scappare con una bomba di Muric (50-56 al 25′), ma dopo il timeout di Collet i francesi firmavano un parziale di 7-0 chiuso dalla tripla del sorpasso di Heurtel. Doncic tornava a segnare, ma Okobo da oltre l’arco valeva la parità a fine terzo quarto (64-64 al 30′).

L’ultimo parziale iniziava in fotocopia rispetto al terzo: la Francia ce la metteva tutta per rimanere a contatto, ma Doncic continuava a fare ciò che voleva, poi Muric da oltre l’arco puniva con la tripla del massimo vantaggio sloveno costringendo Collet al timeout (67-74 al 34′). Il tecnico transalpino si innervosiva e si vedeva fischiare un tecnico per proteste, ma come non essere nervosi quando si è al cospetto di un Doncic che continuava a illuminare senza che si potesse far nulla per fermarlo (70-80 al 35′). La Francia, che sembrava morta, con un sussulto d’orgoglio e puro carattere tornava a stretto contatto con Gobert e Heurtel (79-80 al 38′). Nel finale in volata gli sloveni erano più bravi a chiudere le linee di passaggio e pressare i portatori di palla, recuperando palloni che valevano oro e blindando successo e primo posto nel girone.

FRANCIA-SLOVENIA 82-88 (19-20; 40-44; 64-64; 82-88)

FRANCIA: Okobo 11, Mbaye 13, Luwawu-Cabarrot 2, Heurtel 10, Yabusele n.e., Fournier 15, Maledon n.e., Poirier 2, Albicy, Tarpey 8, Gobert 19, Fall 2. Coach: Collet

SLOVENIA: G.Dragic 14, Samar, Rupnik n.e., Dimec, Nikolic n.e., Prepelic 2, Muric 9, Tobey n.e., Blazic 4, Dimec, Z.Dragic 6, Cancar 6, Doncic 47. Coach: Sekulic.