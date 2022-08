EuroBasket 2022, Forum tutto esaurito per Italia-Grecia

By

Cresce l’attesa, diminuiscono i biglietti. L’ultima manciata di tagliandi per Italia-Grecia è stata polverizzata negli ultimi giorni e così da oggi, 22 agosto, Italia-Grecia è stata dichiarata sold out.

Arrivata l’ufficialità dal box office del Girone di Milano di FIBA EuroBasket 2022, non è dunque più possibile acquistare biglietti per la gara contro la squadra del coach Dimitris Itoudis, secondo impegno degli Azzurri a FIBA EuroBasket 2022 in programma il 3 settembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago (ore 21.00).

Con il tutto esaurito di Italia-Grecia termina anche la possibilità di poter sottoscrivere l’abbonamento “Follow Your Team”.

Ancora disponibilità per le altre partite del Girone di Milano, sia nella modalità Session Tickets che per la modalità One Day Tickets.

Per tutte le info e per acquistare i biglietti di FIBA EuroBasket 2022 – Girone C clicca su ticketing-eurobasket2022

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022) – SOLD OUT

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

