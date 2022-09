Eurobasket 2022: Germania-Lituania, la conferenza stampa post-partita

Ecco le parole della conferenza stampa dopo l’incredibile gara tra Germania e Lituania.

Coach Kazys Maksvytis: “Non posso dire niente ai miei, abbiamo perso e brava la Germania. Da parte nostra, abbiamo ufficialmente fatto esposto alla FIBA per il tiro libero del fallo tecnico che non ci hanno fatto tirare.”

Jonas Valanciunas: “Partita dura, bravi loro, a noi è mancato qualcosa.” (poi è dovuto assentarsi per crampi e non è più tornato)

Coach Gordie Herbert: “Abbiamo giocato meglio insieme rispetto a ieri, abbiamo tenuto duro di squadra. Non mi sono reso conto del libero del tecnico non tirato, in una partita del genere certi dettagli ti sfuggono. Adesso dobbiamo recuperare le energie, pronti per martedì, qualcuno si riposerà e altri si farnno una passeggiata. I nostri lunghi hanno battagliato duro, quelli della Lituania sono tra i più forti in Europa. Tre giocatori oltre i 20 punti? Eh, abbiamo giocato 50 minuti.”

Maodo Lo: “La Lituania è una squadra fortissima, vincere al secondo overtime oggi è stato un segno del nostro carattere. Wagner ha 21 anni ma ha un gran talento, è sicuro di sé ma anche umile, intelligente, un giocatore aggressivo. Avevamo ambizioni da medaglia fin da subito, ci divertiamo a giocare insieme e pensiamo a una partita alla volta, comunque puntiamo in alto.”