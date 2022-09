EuroBasket 2022, il padre del CT azzurro: “Gianmarco ci ha messo la faccia, ottenendo in cambio la visibilità della nazionale e la popolarità”

By

Papà Franco Pozzecco ha applaudito l’avventura del figlio e dell’intero Team Azzurro ad EuroBasket, valutandola in maniera del tutto positiva. Nelle dichiarazioni raccolte dal giornalista Roberto Degrassi e pubblicate nell’odierna edizione del giornale “Il Piccolo” di Trieste, Franco Pozzecco ha analizzato sia l’avventura collettiva agli Europei dell’Italbasket sia quella di suo figlio in veste di capo-allenatore: “Non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze. Gianmarco si assume le responsabilità con grande abnegazione e voglia di fare bene. Sa che ha la capacità di smuovere le montagne e di trascinare un gruppo”.

Come riportato sulle pagine sportive del suddetto quotidiano, il signor Franco Pozzecco ha posto il quesito su quanti avrebbero portato a casa gli stessi risultati in questi Europei di basket, commentando a proposito di Gianmarco: “Ci ha messo la faccia come è abituato a fare da sempre. Si era detto che fosse stato nominato perché c’era bisogno di dare più visibilità al movimento: ammesso che sia vero, l’obiettivo è stato raggiunto … l’Italia si è appassionata a questa nazionale e Gianmarco ora ha la stessa popolarità di un tempo, quando era un giocatore”.