Eurobasket 2022, la preview del Gruppo A

La nuova Tbilisi Arena ospita le gare del Girone A di Eurobasket 2022 con la Georgia che ospita per la prima volta la fase finale di una rassegna continentale. A cercare il pass per la fase finale di Berlino ci sono due squadre candidate ad arrivare molto lontano seppur con qualche recente certezza in meno rispetto ad alcune settimane fa (Spagna e Turchia) e un quartetto di potenziali sorprese pronte a recitare il ruolo di underdog (Georgia, Belgio, Bulgaria e Montenegro).



BELGIO



ROSTER: Ismael Bako, Vrenz Bleijenbergh, Haris Bratanovic, Maxime De Zeeuw, Pierre-Antoine Gillet, Archange Izaw Bolavie, Manu Lecomte, Alexandre Libert, Jean-Marc Mwema, Marshall Nelson, Retin Obasohan, Roby Rogiers, Jean Salumu, Loïc Schwartz, Quentin Serron, Jonathan Tabu, Kevin Tumba, Hans Vanwijn.

CT Dario Gjergia

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: Quinta partecipazione consecutiva per i “Lions” ad Eurobasket. Belgio eliminato al 1°turno nel 2011, al 2°turno nel 2013, nei sedicesimi di finale nel 2015 e nella prima fase a gironi nel 2017.

PUNTO DI FORZA: I giovani talenti sono già in grado di far fare il salto di qualità. Occhi puntati sul neo Virtus Bologna, Ismael Bako, e su Retin Obasohan, visto in Italia ancora acerbo e in attesa del debutto in Eurolega con l’Asvel.

PUNTO DEBOLE: Poca esperienza visto anche del ritiro dalla Nazionale di Sam Van Rossom, in una scomessa difficile da vincere in una competizione così importante.

PREVISIONE: Passaggio del primo turno nelle corde della formazione del coach croato Dario Gjergja.





BULGARIA



ROSTER: Ivan Alipiev, Vasil Bachev, Dee Bost, Dimitar Dimitrov, Andrey Ivanov, Pavlin Ivanov, Deyan Karmfilov, Konstantin Kostadinov, Chavdar Kostov, David Kravish, Stanimir Marinov, Yordan Minchev, Alex Simeonov, Emil Stoilov, Alexander Vezenkov, Alexander Yanev.

CT Rosen Barchovski

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: La Bulgaria torna a Eurobasket dopo aver saltato le ultime tre edizioni. La comparsa più recente risale al 2011 (eliminazione al 1°turno). Nel 2009 fuori al turno preliminare.

PUNTO DI FORZA: Su tutti Sasha Vezenkhov, l’ala dell’Olympiacos pronto a entrare nel libro delle stelle di questo Eurobasket

PUNTO DEBOLE: Poca profondità nel roster e altrettanta scarsa dose di esperienza.

PREVISIONE: Difficile possa passare il primo turno.

GEORGIA



ROSTER: Rati Andronikashvili, Givi Bakradze, Beka Bekauri, Mikheil Berishvili, Goga Bitadze, Merab Bokolishvili, Beka Burjanadze, Kakhaber Dzhincharadze, Giorgi Korsantia, Ilia Londaridze, Sandro Mamukelashvili, Luka Maziashvili, Thad McFadden, Aleksandre Pevadze, Duda Sanadze Giorgi Shermadini, Giorgi Tsintsadze.

CT Ilias Zouros

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: Assente nel 2009, sempre presente nelle ultime quattro edizioni di Eurobasket. L’11°posto nel 2011 è il miglior risultato ottenuto. Nel 2013 la Georgia è arrivata 17a, 15a nel 2015 e ancora 17a nel 2017.

PUNTO DI FORZA: Perso Shengelia per infortunio il top player della squadra di Zouros è Goga Bitadze, big man dei Pacers pronto a ergersi come la punta di diamante in un reparto lunghi che può disporre di Sandro Mamukelashivili e Giorgi Shermadini. Un fattore importante potrebbe essere il pubblico di casa.

PUNTO DEBOLE: Pesantissima l’assenza di Shengelia.

PREVISIONE: Finire tra le prime quattro del Girone A non dovrebbe essere un impresa. Arrivare a Berlino sarebbe comunque un ottimo risultato.

MONTENEGRO

ROSTER: Filip Andjusic, Vasilije Bacovic, Igor Drobnjak, Bojan Dubljevic, Aleksa Ilic, Nikola Ivanovic, Djordije Jovanovic, Vladimir Mihailovic, Zoran Nikolic, Nikola Pavlicevic, Kendrick Perry, Petar Popovic, John Radebow, Dino Radoncic, Nemanja Radovic, Marko Simonovic, Radosav Spasojevic, Marko Todorovic.

CT Bosko Radovic

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: Il Montenegro partecipa per la seconda volta consecutiva a Eurobasket dopo il 17°posto raggiunto nel 2017. Assente nel 2015, è stata eliminato al 1°turno nel 2013 e 2011, non ha raggiunto la qualificazione all’edizione 2009.

PUNTO DI FORZA: Gioventù ed esperienza in dosi equilibrate per una squadra che conta molto su Bojan Dubljevic

PUNTO DEBOLE Inesperienza e roster non profondissimo date le assenze di Vucevic e Ivanovic

PREVISIONE: Primo turno ampiamente alla portata. Non sarebbe uno scandalo vedere il Montenegro nell’elite di questo Eurobasket.

SPAGNA

ROSTER: Dario Brizuela, Lorenzo Brown, Alberto Diaz, Jaime Fernandez, Rudy Fernandez, Usman Garuba, Fran Guerra, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez, Xabi Lopez-Arostegui, Joel Parra, Jaime Pradilla, Sebas Saiz.

CT Sergio Scariolo

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: La Spagna arriva a Eurobasket 2022 dopo 6 medaglie FIBA consecutive compreso il titolo mondiale del 2019. Tre titoli Europei nelle ultime cinque edizioni (2009, 2011 e 2015),bronzo nel 2017 e 2013. Ultima volta senza salire sul podio nel 2005.

PUNTO DI FORZA:L’esperienza del veterano Rudy Fernandez e i fratelli Hernangomez pronti a salire di livello. Con loro tanta gioventù di talento.

PUNTO DEBOLE: La prima volta senza Pau e Marc Gasol, Sergio Rodriguez e privi di Ricky Rubio, mvp del Mondiale 2011 vinto e ora infortunato . Lo stato fisico rischia di segnare questo Europeo per la squadra di Scariolo che ha dovuto rinunciare anche a Sergio Llull proprio alla vigilia dell’avventura continentale.

PREVISIONE: Vigilia tormentata dalle tante defezioni. Difficile pensare a una Spagna da podio.

TURCHIA

ROSTER: Furkan Haltali, Shane Larkin, Sertac Sanli, Sehmus Hazer, Melih Mahmutoglu, Yigitcan Saybir, Muhsin Yasar, Metecan Birsen, Sadik Emir Kabaca, Cedi Osman, Alperen Sengun, Onuralp Bitim, Dogus Ozdemiroglu, Bugrahan Tuncer, Furkan Korkmaz.

CT Ergin Ataman

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: Mai più in alto dell’ottavo posto (2009) per la Turchia negli ultimi 5 Eurobasket. 14°posto sia nel 2017 che nel 2015, 17° nel 2013, 11°nel 2011.

PUNTO DI FORZA: Larkin è una garanzia importata dai successi in Eurolega direttamente all’interno del roster di Ataman, altro valore aggiunto alla squadra. La coppia di atleti super versatili come Korkmaz e Osman possono davvero portare in alto questa Turchia.

PUNTO DEBOLE: Per arrivare in alto i lunghi Sanli e Sengun devono poter fronteggiare alla pari le stelle indiscusse di questo Europeo. Oltre a Larkin latita talento in fase di playmaking

PREVISIONE: Turchia da podio se tutto fila liscio.

CALENDARIO



Giovedi 01.09

13.30 Spagna-Bulgaria

16.15 Turchia-Montenegro

19.00 Belgio-Georgia

Sabato 03.09

13.30 Montenegro-Belgio

16.15 Bulgaria-Turchia

19.00 Georgia-Spagna

Domenica 04.09

13.30 Bulgaria-Montenegro

16.15 Spagna-Belgio

19.00 Turchia-Georgia

Martedi 06.09

13.30 Belgio-Turchia

16.15 Montenegro-Spagna

19.00 Georgia-Bulgaria

Mercoledi 07.09

13.30 Turchia-Spagna

16.15 Bulgaria-Belgio

19.00 Georgia-Montenegro