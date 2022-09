EuroBasket 2022: Italia, che incubo! L’Ucraina vince e complica il cammino azzurro nel torneo

Terza partita di EuroBasket per Italia e Ucraina. Gli uomini del Poz arrivano con un bilancio di 1 vittoria e 1 sconfitta mentre gli ucraini arrivano ancora col 100% di vittorie, dopo aver battuto Estonia e Gran Bretagna.

QUINTETTO ITALIA: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli.

QUINTETTO UCRAINA: Lukashov, Mykhailiuk, Gerun, Bliznyuk, Len.

Parte bene l’Italia con il neopapà Achille Polonara subito protagonista. Il neogiocatore dell’Anadolu Efes Istanbul si prende iniziative ed è importante anche a rimbalzo. Gli azzurri provano a scappare ma non ci riescono mai grazie a percentuali brutte al tiro, una difesa rivedibile e un Mykhailiuk che dimostra a tutti il perché è un giocatore NBA. Bene Spissu con 2 triple che permettono agli azzurri di chiudere il primo quarto con 5 punti di vantaggio.

Nel secondo quarto agli azzurri si aggiunge il problema falli per Nicolò Melli. Il capitano dell’Olimpia Milano commette tre falli che lo costringono a riposare in panchina. L’Ucraina è sempre lì e dimostra di saper mettere in difficoltà gli azzurri come già fatto vedere nelle qualificazioni qualche settimana fa. Impatto notevole per Trachenko dalla panchina per gli ucraini con 8 punti e 2 triple segnate. L’Italia si aggrappa al talento di Fontecchio, in forma strepitosa in questo EuroBasket, ma concede tanto, troppo nella metà campo difensiva. Con segnali preoccupanti, gli azzurri sono comunque avanti di 4 lunghezze all’intervallo lungo.

Il terzo quarto si apre ancora come è terminato quelle precedente. L’Italia fatica tantissimo a trovare ritmo in attacco e in difesa concede troppo ad una nazionale che non si può sottovalutare come quella ucraina. Fontecchio prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma di fronte c’è il Issuf Sanon show. La guardia del Prometey è autore di un super terzo quarto che lo porta a quota 15 punti segnati. Tanti contropiedi segnati per gli ucraini e pochissimi liberi tirati dagli azzurri, fattori importanti per l’andamento della partita. Perfetta parità a 10 minuti dal termine.

Tanti errori in inizio di quarto, con la tensione soprattutto dalla parte azzurra, che si fa sentire notevolmente. Blackout dell’Italia di Coach Pozzecco. L’Ucraina sfrutta tutti gli errori azzurri e mismatch, oltre che ad attaccare costantemente Nicolò Melli in campo con 4 falli. Gli azzurri a 7 minuti dal termine sono a -6, con 2 soli punti segnati nel quarto. Non cambia l’andamento, pessimo per gli azzurri, che crollano oltre la doppia cifra di svantaggio. Impresa difficilissima, ma gli azzurri ci provano. Il finale di quarto è pura voglia, con tanta confusione e poca convinzione e il clamoroso rimontone non avviene. L’Ucraina vince al Forum restando imbattuta e complica terribilmente il cammino dell’Italia in questo EuroBasket costringendo gli azzurri a due vittorie obbligatorie con Croazia e Gran Bretagna, in attesa di eventuali incroci per il turno successivo.

UCRAINA – ITALIA 84-73 (16-21, 22-21, 19-15, 27-16)

MVP BasketInside: S.Mykhailiuk.

ITALIA: Polonara 15, Fontecchio 14, Spissu 11, Ricci 9, Tonut 9, Mannion 8, Datome 3, Melli 2, Biligha.

UCRAINA: Mykhailiuk 25, Sanon 17, Tkachenko 17, Pustovyi 8, Gerun 5, Bliznyuk 4, Len 3, Sidorov 3, Bobrov 2, Lukashov.