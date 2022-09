EuroBasket 2022 Italia-Serbia, Datome: “Una serata incredibile”

“E’ stata serata incredibile, avevamo davanti a noi uno squadrone. Abbiamo giocato con grande fisicità, e abbiamo avuto grandi palle nel mettere i canestri che abbiamo costruito. Abbiamo giocato proprio bene. Abbiamo fatto una partita bellissima”. Così, radioso, Gigi Datome commenta l’impresa dell’Italia agli Europei di BASKET: “Se giochiamo così – dice il capitano ai microfoni di Sky Sport – ce la giochiamo con tutti. Ci crediamo anche con la Francia”. Spissu, espulsione Pozzecco ci ha cambiato, ce la giochiamo con tutti “Ce la possiamo giocare con tutti se giochiamo così. Questa è la nostra forza. Ora ci dobbiamo riposare, abbiamo speso tanto tra ieri e oggi, ma per questa maglia questo e altro. L’espulsione del Poz (Pozzecco, ndr) forse ci ha cambiato. Abbiamo difeso benissimo, abbiamo corso in attacco e segnato tiri in contropiede. Questo ci ha dato la carica, siamo veramente contenti”. Lo ha detto Marco Spissu ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Italbasket agli ottavi degli Europei contro la Serbia. “E’ stata una partita incredibile per noi, se giochiamo divertendoci possiamo toglierci grandi soddisfazione. Penso che la chiave sia questa”, ha aggiunto.