Eurobasket 2022: la Germania fatica contro la Polonia, ma vince il bronzo

I padroni di casa della Germania e la sorpresa di questi Europei, la Polonia, si giocano il bronzo nella finalina del 3°/4° posto.

QUINTETTO GERMANIA: Theis, Schroeder, Obst, Wagner, Voigtmann.

QUINTETTO POLONIA: Balcerowski, Cel, Slaughter, Ponitka, Sokolowski.

Germania che va avanti di 3/4 punti fin dalle prime battute, ma Polonia che rimane bene a contatto provando anche a sparigliare le carte con una zona in difesa. Negli ultimi 2 minuti del primo periodo i tedeschi raggiungono il massimo vantaggio sul 19-12 e il quarto si chiude sul 19-14.

La partita ha una catalessi, dopo 5 minuti di secondo quarto il parziale è di 4-2 per la Polonia finché un paio di triple di Obst e Theis provano a dare la sveglia per il +11 tedesco (31-20) a 3 minuti dall’intervallo. Il divario si dilata fino al 36-23 a metà gara.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa non segnano dal campo per quasi 6 minuti nonostante il quarto fallo che toglie Ponitka dalla gara, così la Polonia guidata da un buon Sokolowski riesce a issarsi fino al -6 sul 42-36. D’improvviso la partita prova ad accendersi, le due squadre si rispondono tripla su tripla e a 10 minuti dalla fine gli ospiti sono di nuovo lì a -5 (54-49).

La quarta bomba su altrettanti tentativi di Garbacz inchioda il punteggio sul 59 pari a 7 minuti e mezzo dal termine, Voigtmann fa 6 punti in due azioni e porta i suoi sul +4 con ancora 5 minuti sul cronometro. La Polonia perde lucidità in attacco e imbarca acqua in difesa, Schroeder si sveglia dopo una gara in sordina e a 2 minuti dalla sirena la Germania ritorna in vantaggio in doppia cifra (76-66).

La tripla di Slaughter che riporterebbe i suoi a -4 si stampa sul primo ferro, dall’altra parte Thiemann segna col fallo e chiude di fatto la gara.

Bronzo per la Germania, medaglia di legno per una comunque sorprendente Polonia.

Germania-Polonia ()

MVP: Dennis Schroeder.

Germania: Obst 9, Schroeder 26, Voigtmann 14, Wagner 8, Theis 9, Weiler-Babb 3, Thiemann, Lo 5, Giffey, Wohlfarth-Bottermann, Sengfelder, Hollatz.

Coach: Herbert.

Polonia: Balcerowski 4, Ponitka 9, Slaughter 10, Cel 3, Sokolowski 18, Dziewa 8, Garbacz 12, Kolenda, Michalak 1, Schenk NE, Olejniczak NE, Zyskowski 4.

Coach: Milicic.