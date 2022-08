Eurobasket 2022: la parola ai giornalisti, con le loro preferenze e intuizioni su chi alzerà il trofeo!

By

È tempo di Eurobasket 2022! Una constatazione comune tra chi segue con devozione la palla a spicchi è che l’Eurobasket quest’anno si presenta come un evento assolutamente pazzesco per il livello delle squadre partecipanti e la potenza cestistica di alcuni dei giocatori più forti al mondo, che daranno sicuramente spettacolo e sono in grado praticamente da soli di decidere le sorti delle loro nazionali.

Ma cosa ne pensano i giornalisti sportivi a proposito? Quale nazionale ha le migliori chance di alzare la coppa? Chi salirà sul podio con maggiore probabilità e chi rimarrà invece senza medaglie al collo? Quale sarà lo stratega in panchina più preparato e saggio dal punto di vista tattico, che saprà traghettare i propri ragazzi fino in fondo al torneo?

FIBA.com

Ecco in sintesi le opinioni dei giornalisti più quotati, che vedono la Slovenia di Luka Dončić (quasi) certamente sul podio tra le prime tre… Dončić (SLO), Antetokounmpo (GR) e Jokić (SRB) sono i nomi più gettonati tra i giornalisti per ottenere il riconoscimento di “MVP” di questo super torneo.

Quale nazionale si aggiudicherà il titolo ad EuroBasket 2022?

1. Francia: 30,4 %

1. Slovenia: 30,4 %

3. Grecia: 15,2 %

4. Serbia: 12,7 %

5. Lituania: 3,8 %

6. Spagna: 3,8 %

Altre: 3,7 %

Quali nazionali saliranno sul podio dei vincitori?

1. Slovenia: 74,7 %

2. Francia 62 %

3. Serbia: 55,7 %

4. Grecia: 48,1 %

5. Spagna: 26,6 %

6. Lituania: 12,7 %

7. Germania: 6,3 %

8. Turchia: 5,1 %

Altre: 8,8 %

Quale giocatore ha le maggiori possibilità di aggiudicarsi il titolo di MVP ?

1. Luka Dončić: 41,8 %

2. Giannis Antetokounmpo : 22,8 %

3. Nikola Jokić: 11,4 %

4. Rudy Gobert: 8,9 %

5. Evan Fournier: 3,8 %

6. Domantas Sabonis: 2,5 %

Altri : 8,8 %

Chi sarà il miglior allenatore all’Eurobasket 2022?

https://www.sport24.gr/

1. Dimitris Itoudis: 27,8 %

2. Svetislav Pesic: 13,9 %

3. Aleksander Sekulić: 11,4 %

4. Sergio Scariolo: 10,1 %

5. Vincent Collet: 7,6 %

5. Ergin Ataman: 7,6 %

7. Gordon Herbert: 5,1 %

8. Gianmarco Pozzecco: 3,8 %

Altri : 12,8 %

Fonti: basketeurope.com (29/08); delo.si (29/08).