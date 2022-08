Eurobasket 2022, la preview del Gruppo D

Il Girone D di questo Eurobasket edizione 2022 va in scena a Praga, e va seguito con attenzione perché da qui arriverà l’avversaria dell’Italia in caso di passaggio del turno da parte della nostra Nazionale. Sulla carta, è abbastanza facile prevedere la Serbia in vetta alla classifica, i padroni di casa e la Polonia in lotta per il secondo posto e le altre tre squadre a contendersi l’ultimo pass per la seconda fase del torneo, però il campo regala sempre qualche sorpresa.

OLANDA

ROSTER (non definitivo): Worthy De Jong, Kai Edwards, Yannick Franke, Matt Haarms, Shane Hammink, Mohamed Kherrazi, Charlon Kloof, Jito Kok, Malevy Leons, Rienk Mast, Quinten Post, Olaf Schaftenaar, Roeland Schaftenaar, Luuk Van Bree, Keye Van Der Vuurst De Vries, Dylan Van Eyck, Boy Van Vliet, Marijn Ververs, Leon Williams

CT: Maurizio Buscaglia

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: solo nel 2015 la nazionale olandese ha partecipato a Eurobasket, fermandosi subito nella fase a gironi

PUNTO DI FORZA: nonostante queste mancate partecipazioni, il maggior punto di forza della squadra sembra essere proprio l’esperienza, con Kloof e De Jong prontissimi a guidare i propri compagni.

PUNTO DEBOLE: dietro ai due leader, non si vedono giocatori che possano contribuire con continuità, soprattutto per via dell’annunciata assenza di Franke a causa di un infortunio.

PREVISIONE: in lotta per il quarto posto nel girone.

FINLANDIA

ROSTER: Shawn Huff, Mikael Jantunen, Henri Kantonen, Petteri Koponen, Miro Little, Alexander Madsen, Lauri Markkanen, Edon Maxhuni, Topias Palmi, Sasu Salin, Ilari Seppala, Elias Valtonen

CT: Lassi Tuovi

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: la nazionale finalndese non ha partecipato nel 2019, ma nelle 4 edizioni precedenti (2011, 2013, 2015 e 2017) ha sempre superato la fase a gironi

PUNTO DI FORZA: questa Nazionale ha dimostrato di aver assorbito bene l’abbandono dei leader storici per raggiunti limiti di età grazie a un forte spirito di gruppo e alla fiducia in se stessi.

PUNTO DEBOLE: manca un vero go-to-guy che possa trascinare la squadra fuori dalle difficoltà e a cui affidarsi nei momenti delicati.

PREVISIONE: in lotta per il quarto posto nel girone.

POLONIA

ROSTER (non definitivo): Aleksander Balcerowski, Aaron Cel, Jakub Coulibaly, Aleksander Dziewa, Jakub Garbacz, Lukasz Kolenda, Michal Kolenda, Michal Michalak, Dominik Olejniczak, Mateusz Ponitka, Jakub Schenk, AJ Slaughter, Jeremy Sochan, Michal Sokolowski, Jaroslaw Zyskowski

CT: Igor Milicic

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: nel 2015 e 2019 i polacchi hanno superato la prima fase, mentre nel 2011, 2013 e 2017 si sono fermati al primo turno.

PUNTO DI FORZA: la capacità di Ponitka e Slaughter di fare tante cose utili e mettere in campo grande concretezza.

PUNTO DEBOLE: manca un po’ di playmaking per innescare a dovere le due stelle di cui sopra.

PREVISIONE: secondi o terzi nel girone.

REPUBBLICA CECA

ROSTER (non definitivo): Patrik Auda, Ondrej Balvin, Jaromir Bohacik, Vojtech Hruban, David Jelinek, Vit Krejci, Martin Kriz, Tomas Kyzlink, Lukas Palyza, Martin Peterka, Viktor Pulpan, Tomas Satoransky, Ondrej Sehnal, Jan Vesely, Tomas Vyoral

CT: Ronen Ginzburg

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: nel 2011 i cechi non hanno partecipato, e nelle successive quattro edizioni, hanno superato il primo turno nel 2015 e 2019, mentre si sono subito fermati nel 2013 e 2017.

PUNTO DI FORZA: la connessione Satoransky – Vesely, prossimi compagni di squadra anche al Barcellona, è in grado da sola di scardinare le difese, e dietro di loro, anche Bohacik e Auda possono fare cose importanti.

PUNTO DEBOLE: il rischio è quello di proporre un gioco un po’ monocorde, certo non facile da fermare ma nemmeno così imprevedibile per le difese meglio organizzate.

PREVISIONE: secondi o terzi nel girone.

ISRAELE

ROSTER (non definitivo): Deni Avdija, Tamir Blatt, Gabriel Chachashvili, Jake Cohen, John DiBartolomeo, Noam Dovrat, Tomer Ginat, Nimrod Levi, Yam Madar, Gal Mekel, Rafael Menco, Niv Misgav, Guy Pnini, Roman Sorkin, Bar Timor, Idan Zalmanson, Yiftach Ziv, Yovel Zoosman

CT: Guy Goodes

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: solo nel 2015 gli israeliani hanno superato il primo turno, mentre nel 2011, 2013 e 2017 si sono fermati subito e nel 2019 non hanno nemmeno partecipato.

PUNTO DI FORZA: giocatori come Avdija, Blatt e Zoosman possono vantare una certa esperienza e allo stesso tempo godere dei vantaggi fisici di un’età ancora giovane; inoltre, Madar veien da un anno passato sotto Obradovic che lo ha certamente migliorato.

PUNTO DEBOLE: manca un po’ di presenza a rimbalzo e, in generale, nel pitturato.

PREVISIONE: in lotta per il quarto posto nel girone.

SERBIA

ROSTER (non definitivo): Nemanja Bjelica, Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Marko Jagodic-Kuridza, Ognjen Jaramaz, Nikola Jokic, Nikola Jovic, Nikola Kalinic, Balsa Koprivica, Vladimir Lucic, Vanja Marinkovic, Vasilije Micic, Nikola Milutinov, Nemanja Nedovic, Aleksej Pokusevski, Filip Petrusev, Dusan Ristic, Borisa Simanic

CT: Svetislav Pesic

RISULTATI ULTIME CINQUE EDIZIONI: solo nel 2017 i serbi sono andati a medaglia, ottenendo l’argento, mentre nel 2015 hanno perso la finalina per il bronzo e nelle altre edizioni (2011, 2013 e 2019) non sono nemmeno arrivati tra i primi 4.

PUNTO DI FORZA: basta leggere i nomi dei giocatori per aver chiare le potenzialità pressoché infinite di questa squadra, che ha praticamente tutto: intelligenza cestistica, punti nelle mani, qualità fisiche, esperienza.

PUNTO DEBOLE: non sempre la tenuta mentale è stata quella ottimale per i serbi, e anche stavolta il maggior rischio per loro arriva da questo aspetto.

PREVISIONE: a medaglia.

CALENDARIO

Venerdì 2 settembre

Israele-Finlandia

Polonia-Repubblica Ceca

Serbia-Finlandia

Sabato 3 settembre

Finlandia-Polonia

Repubblica Ceca-Serbia

Olanda-Israele

Lunedì 5 settembre

Polonia-Israele

Repubblica Ceca – Olanda

Serbia-Finlandia

Martedì 6 settembre

Olanda-Polonia

Finlandia-Repubblica Ceca

Israele-Serbia

Giovedì 8 settembre

Finlandia-Olanda

Repubblica Ceca-Israele

Serbia-Polonia