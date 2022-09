Eurobasket 2022, la preview del Gruppo C

ITALIA

Roster:

Tommaso Baldasso, Paul Biligha, Luigi Datome, Simone Fontecchio, Niccolò Mannion, Nicolò Melli, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut.

Ultimi risultati agli Europei:

EuroBasket 2011: Ventesimo Posto.

EuroBasket 2013: Ottavo Posto

EuroBasket 2015: Sesto Posto

EuroBasket 2017: Settimo posto

Punto di forza:

Il talento esploso di Simone Fontecchio, unito ad una squadra che ama giocare a ritmi alti, può essere un fattore importante per la squadra di Coach Pozzecco. Nelle aspettative non è favorita, quindi può rivelarsi ottimo per gli azzurri con meno pressione sulle spalle.

Punto di debolezza:

L’infortunio di Danilo Gallinari è una mazzata tremenda per le ambizioni azzurre. L’Italia soffre terribilmente sotto canestro la mancanza di muscoli e cm, aggrappati al talento e all’esperienza di Nicolò Melli.

Previsione: Ottavi di finale. Forse il cammino azzurro potrebbe anche arrivare ai quarti di finale, considerando la non altissima difficoltà degli avversari in uscita dal girone D, ma molto difficile un cammino più lungo.

GRECIA

Roster:

Tyler Dorsey, Giannoulis Larentzakis, Dimitrios Agravanis, Nick Calathes, Kostas Sloukas, Lefteris Bochoridis, Georgios Papagiannis, Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou, Giannis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Leonidas Kaselakis, Thanasis Antetokounmpo, Michalis Lountzis.

Ultimi risultati agli Europei:

EuroBasket 2011: Sesto Posto

EuroBasket 2013: Undicesimo Posto

EuroBasket 2015: Quinto Posto

EuroBasket 2017: Ottavo Posto

Punto di forza:

Avere un leader come Giannis Antetokounmpo è un punto di forza non da poco. La stella dei Bucks trascinerà una squadra molto esperta, con giocatori molto importanti come Sloukas, Papapetrou, Calathes, uniti ad una grande fisicità e muscoli sotto canestro.

Punto di debolezza:

La condizione fisica. Tante pedine fondamentali di Coach Itoudis non sono al 100% e sono arrivate a questo EuroBasket in dubbio sino all’ultimo. Questo può essere assolutamente un problema, oltre ai pochissimi allenamenti avuti a disposizione col gruppo completo.

Previsione:

La Grecia è una squadra di grande talento. Se la salute di tutti i protagonisti è dalla loro parte, con Giannis Antetokounmpo, non si può non puntare ad una medaglia.

UCRAINA

Roster:

Ivan Tkachenko, Denys Lukashov, Sviatoslav Mykhailiuk, Pavlo Krutous, Vyacheslav Bobrov, Andrii Voinalovych, Artem Pustovyi, Alex Len, Bogdan Bliznyuk, Vitaly Zotov, Volodymyr Herun, Ilya Sydorov.

Ultimi risultati agli Europei:

EuroBasket 2011: Diciassettesimo Posto

EuroBasket 2013: Sesto Posto

EuroBasket 2015: Ventiduesimo Posto

EuroBasket 2017: Quindicesimo Posto

Punto di forza:

Squadra molto fisica con un paio di elementi di esperienza tra ACB ed NBA. Nulla da perdere, poca pressione, può rivelarsi un fattore positivo per la squadra ucraina.

Punto di debolezza:

Poca qualità e ovviamente una situazione extrabasket che non ha permesso di preparare una competizione così importante come si deve. Come purtroppo ovvio che sia, i fattori extra campo potranno influire in negativo.

Previsione:

L’Ucraina parte leggermente favorita rispetto alle altre due “underdog” del girone, ovvero Estonia e Gran Bretagna. Difficile fare più strada oltre al passaggio del girone.

ESTONIA

Roster:

Henri Drell, Sander Raieste, Sten Sokk, Matthias Tass, Siim-Sander Vene, Kregor Hermet, Maik-Kalev Kotsar, Janari Joesaar, Martin Dorbek, Kristjan Kitsing, Kerr Kriisa, Kristian Kullamae.

Ultimi risultati agli Europei:

2015 – Primo turno

Punto di forza:

L’Estonia è una squadra giovane e la maggior parte del roster gioca fuori dai confini natii per farsi le ossa. Puntano molto sulla stazza e non a caso il lungo Kotsar è il punto di riferimento della squadra.

Punto debole:

A questo livello, l’Estonia è ancora ai nastri di partenza o quasi.

Previsione:

Con un po’ di fortuna, possono giocarsi il 4° e ultimo posto per gli ottavi con Ucraina e Regno Unito.

REGNO UNITO

Roster:

Gabriel Olaseni, Ovie Soko, Benjamin Mockford, Teddy Okereafor, Luke Nelson, Morayo Soluade, Dan Clark, Kavell Bigby-Williams, Myles Hesson, Carl Wheatle, Patrick Whelan, Jamell Anderson.

Ultimi risultati agli Europei:

2011 – Primo turno

2013 – Primo turno

2017 – Primo turno

Punto di forza:

Difficile trovare un punto di forza per la nazionale della Gran Bretagna, che punta molto sulla coppia Soko-Hesson, e comunque i britannici sono capaci di colpacci come la vittoria contro la Grecia alle qualificazioni Mondiali dell’anno scorso.

Punto debole:

Il basket oltre Manica è ancora alle aste o quasi e vive sugli exploit dei singoli.

Previsione:

Salvo miracoli, arrivare penultimi nel girone di Milano sarebbe già un buon risultato.

CROAZIA

Roster:

Bojan Bogdanovic, Lovro Gnjidic, Mario Hezonja, Karlo Matkovic, Dominik Mavra, Toni Perkovic, Roko Prkacin, Ivan Ramljak, Dario Saric, Krunoslav Simon, Jaleen Smith, Ivica Zubac.

Ultimi risultati agli Europei:

2009 – Quarti di finale

2011 – Primo turno

2013 – 4° posto

2015 – Ottavi di finale

2017 – Ottavi di finale

Punto di forza:

Il nucleo di questa Croazia è di primissimo livello: Bogdanovic, Saric, Zubac, Simon ed Hezonja, un mix di talento ed esperienza da far invidia a molti.

Punto debole:

Più di una volta è già successo che la Croazia abbia fallito appuntamenti importanti, ultime in ordine di tempo la mancata partecipazione alle Olimpiadi 2021 e la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Previsione:

Gli ottavi di finale sembrano una formalità per i croati, da cui però ci si aspetta almeno l’approdo ai quarti.