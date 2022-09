Eurobasket 2022: la Slovenia è più lucida e prevale su una buona Lituania

Slovenia e Lituania hanno iniziato il proprio Eurobasket onorando al meglio il gioco della pallacanestro, con una partita intensissima, di alto livello e sempre interessante. Gli sloveni hanno condotto nel punteggio per la maggior parte del tempo, ma i lituani sembravano aver preso le misure nell’ultimo quarto. A quel punto, però, sono emersi, tra gli altri, Tobey e Goran Dragic, con Doncic a smazzare assist importanti. La Lituania ha avuto ottime prove da Kuzminskas, Grigonis e Lekavicius, e, in generale, ha affrontato benissimo una corazzata come quella slovena, ma negli ultimi mimuti i baltici hanno evidentemente pagato lo sforzo con scelte sbagliate quando più contava.

Quintetto Slovenia: Nikolic, Tobey, Blazic, Cancar, Doncic

Quintetto Lituania: Sabonis, Jokubaitis, Valanciunas, Grigonis, Butkevicius

La gara inizia su alti ritmi, con i lituani che cercano di giocare il più possibile vicino al canestro e gli sloveni che, invece, variano di più con le soluzioni offensive. In realtà, però, Doncic e compagni sono efficaci solo quando tirano da 3 in questo inizio, ed è vero che viaggiano al ritmo di una tripla al minuto, ma è anche vero che la Lituania riesce a rimanere in linea di galleggiamento coi canestri da sotto di Valanciunas e Sabonis. A metà quarto il punteggio è di 14-11, e anche i lituani iniziano a segnare da dietro l’arco con Lekavicius. C’è tanto lavoro anche in difesa per le due squadre, e per gli attacchi non è facile trovare buone soluzioni. Goran Dragic entra a gara in corso e cerca subito di incidere, ma gli errori sono di più rispetto alle cose buone, e anche per questo la Lituania riesce a rimanere a un distanza accettabile dagli avversari. La partita è fisica e c’è sempre più energia in campo, si sbaglia molto ma si segna comunque con una discreta frequenza e gli allenatori ricorrono subito alle loro profonde panchine per mantenere alta l’intensità. Nel finale di frazione, Kuzminskas e Giedraitis si scatenano da 3 e permettono alla propria squadra di chiudere il quarto in parità sul 27-27. Come detto, il punteggio è alto, ma gli errori non mancano e le difese sono ben presenti e attente.

La Slovenia inizia la seconda frazione con ancora più voglia e, come nel primo quarto, riesce subito a scavare un piccolo solco (33-28). Certo è che entrambi i roster hanno un arsenale pressoché infinito, e così sono in tantissimi a dare contributi importanti, in attacco e in difesa; praticamente, se si dovesse dire chi sta brillando, si dovrebbe stilare un lunghissimo elenco. Il punteggio, di conseguenza, rimane in discreto equilibrio, nel senso che la Slovenia mantiene sempre un piccolo vantaggio, ma non riesce mai a scappare per davvero. A metà quarto il punteggio dice 39-34, e subito dopo le due squadre vanno in bonus, e quindi si può prevedere che verranno tirati molti liberi. Arriva il massimo vantaggio sloveno sul 41-34 e ci deve pensare ancora Kuzminskas a tenere i suoi a galla, con uno 0-4 piazzato nel momento più adatto. L’ex milanese continua a essere efficacissimo in attacco, ma dall’altra parte sale in cattedra Goran Dragic, così, stavolta, la Slovenia riesce a mantenere il vantaggio e si va all’intervallo lungo sul 51-48, dopo un finale di quarto pirotecnico grazie a Blazic, Tobey e Grigonis.

Crddits: FIBA

La ripresa inizia con ancora più errori da parte di entrambe le squadre, e con la Lituania che spreca un paio di opportunità per passare in vantaggio. La terza volta, però è quella buona, e i lituani si portano sul 51-53, con la Slovenia che rimane a secco per oltre 2’. Gli sloveni, comunque, non si perdono d’animo, ritrovano la via del canestro e non lasciano mai più di 2 punti di vantaggio agli avversari. Pian piano, gli uomini di Sekulic si riprendono quel pochino di inerzia che avevano mantenuto per tutto il primo tempo e si riportano avanti, con canestri importanti di Cancar e Blazic per il 62-57 a metà quarto. È il momento peggiore per la Lituania, che sembra a corto di idee e un po’ sfiduciata, però, esattamente come nei due quarti precedenti, Kuzminskas permette ai suoi di rimanere in linea di galleggiamento, con canestri fondamentali. I baltici riducono lo svantaggio fino al 65-63, con un parziale, quindi, di 1-6, e l’ex milanese non si ferma, portando la propria squadra addirittura al pareggio, sul 67-67 all’inizio dell’ultimo minuto. Gli sloveni subiscono psicologicamente il colpo, appaiono molto agitati e per niente lucidi, ma proprio Kuzminskas commette un inopinato 0/2 dalla lunetta, mentre un campione che ne ha viste di ogni come Goran Dragic piazza, nel momento di maggior difficoltà dei suoi, un jumper per il 69-67 di fine terzo quarto.

L’ultimo quarto inizia con entrambe le squadre che hanno motivo di credere di poter prevalere, e nessuna fa un passo indietro. Risulta, quindi, un punteggio estremamente in equilibrio, con tutti gli assi delle due squadre a portare il proprio contributo. La Lituania ha qualcosa in più in questa fase e, per la prima volta, si porta in vantaggio di 5 punti, sul 73-78. È la difesa l’arma in più dei baltici: gli sloveni faticano a sviluppare gioco e devono affidarsi a iniziative estemporanee, che non sortiscono effetto. A 5’ dal termine, il punteggio è sul 74-78, e, anche se non sono molti i punti di vantaggio, la situazione è preoccupante per la Slovenia, vista la sterilità offensiva che dura ormai da diversi minuti. Invece, proprio quando sembra che la difesa lituana sia riuscita a prendere le misure all’attacco sloveno, arrivano i canestri di Cancar e Tobey che tengono vive le speranze dei balcanici. Come nel finale del terzo quarto, Goran Dragic segna un canestro chirurgico per l’85-81 a 2’ 30” dal termine, poi ancora Tobey fa una giocata chiave subendo fallo a rimbalzo offensivo. La Slovenia può difendere 5 punti negli ultimi 2’, ed è la Lituania, in questo caso, a perdere lucidità, con giocate scriteriate di Brazdeikis e Sabonis. Gli sloveni sono troppo esperti per non saper gestire una situazione del genere, e portano a termine il lavoro, chiudendo sul 92-85.

SLOVENIA – LITUANIA 92-85

TABELLINO SLOVENIA: Goran Dragic 19, Samar ne, Rupnik ne, Nikolic, Prepelic 3, Muric 2, Tobey 24, Blazic 14, Dimec 4, Zoran Dragic 1, Cancar 11, Doncic 12

TABELLINO LITUANIA: Zukauskas ne, Bradzeikis 8, Sabonis 10, Jokubaitis 2, Echodas ne, Valanciunas 9, Kuzminskas 19, Zemaitis ne, Giedraitis 5, Grigonis 18, Lekavicius 14, Butkevicius

PARZIALI: 27-27, 24-21, 18-19, 23-18

PROGRESSIVI: 27-27, 51-48, 69-67, 92-85

BASKETINSIDE MVP: Mike Tobey