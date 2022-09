EuroBasket 2022: meraviglia Italia! La Croazia s’arrende al Forum

Italia che deve assolutamente riprendersi dopo la scoppola rimediata con l’Ucraina nella giornata di ieri. Avversaria una Croazia che non ha brillato ma si gioca, come noi, moltissimo in questa partita.

Gli Azzurri partono meglio con Melli, Tonut e Polonara a firmare il 10-2 iniziale. I croati tornano a contatto, ma Pajola dà energia, poi Ricci infila la tripla del +8, ma un ispirato Bogdanovic gli risponde per il 22-17 del primo periodo.

L’Italia guida anche nel secondo quarto, ma cala l’energia e Pozzecco se ne accorge. Il timeout non basta e allora si prende un fallo tecnico che sortisce l’effetto sperato: gli Azzurri riprendono a correre, a sfruttare i mismatch e a difendere forte. Fontecchio mette una tripla dopo uno step-back da cineteca per il massimo vantaggio. Sarà poi Mannion a segnare un layup sulla sirena per il 42-34 di metà partita!

Bogdanovic continua a fare malissimo all’Italia che sembra aver perso la lucidità del secondo periodo e la Croazia recupera tutto e scappa addirittura a +6 con l’alley oop di Matkovic. Pajola è ancora una volta importante, ma gli azzurri si sembrano fermati come già successo in questo EuroBasket. Mannion dà speranza con un altro layup sulla sirena per il 55-59 croato al 30′.

SIMO FONTECCHIO indica la via, Pajola prima ruba, poi mette la tripla e infine trova l’assist per la bomba di Ricci. La Croazia è solo Bogdanovic ma la resistenza dura poco, perché l’Italia è tornata quea del primo tempo. Melli è devastante in difesa e fa girare la squadra in attacco, poi Fontecchio la chiude con la tripla! Finisce 81-76 per gli Azzurri che ora chiuderanno il girone con il fanalino Gran Bretagna.

ITALIA – CROAZIA 81-76 (22-17, 42-34, 55-59)

ITA: Melli 19, Fontecchio 19, Ricci 8, Tonut 8, Pajola 8, Datome 6, Polonara 6, Mannion 4, Spissu 3, Biligha, Baldasso NE, Tessitori NE. CT: Pozzecco

CRO: Bogdanovic 27, Zubac 13, Saric 10, Smith 9, Hezonja 8, Matkovic 4, Mavra 3, Simon 2, Gnjdic, Ramljak, Perkovic NE, Prkacin NE. CT Mulaomerovic