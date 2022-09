EuroBasket 2022: non basta un cuore immenso per l’Italia, la Francia vince all’overtime trascinata da Heurtel e Gobert

Un anno dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 Italia e Francia si sfidano nuovamente a EuroBasket 2022, per i Quarti di Finale che valgono un posto tra le migliori 4 squadre d’Europa.

QUINTETTO FRANCIA: Albicy, Fournier, Tarpey, Yabusele, Gobert.

QUINTETTO ITALIA: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli.

L’inizio di gara è targato Francia, ma soprattutto Evan Fournier. La guardia dei New York Knicks è calda sin da subito, con 9 punti e un 2 su 3 dalla linea dei 3 punti per lui nella prima metà del primo quarto. La Francia tenta subito la fuga ma l’Italia prova a restare attaccata alla partita nonostante le brutte percentuali dal campo. Si accende Simone Fontecchio, cresciuto in un modo eccezionale e alla ricerca di riscossa contro la Francia, dove non aveva brillato in amichevole. Percentuali altissime per la Francia e buonissimo impatto dalla panchina per Timothe Luwawu-Cabarrot con difesa e 2 triple importantissime. Ma Gigi Datome, da vero capitano con orgoglio, risponde con 2 triple che valgono il -7 Italia dopo 10 minuti.

La Francia continua a tirare benissimo dalla lunga distanza, con percentuali altissime che vanificano anche ottime difese azzurre. L’Italia prova a rimanere a galla, attaccata al talento cristallino di Simone Fontecchio, già a quota a 11 punti con un solo dal errore dal campo. A metà quarto la Francia è avanti di 8 punti. Nella seconda parte di quarto, come ampiamente prevedibile, calano le percentuali soprattutto per la Francia ma anche per l’Italia. Difese superiori agli attacchi, pochi punti segnati, un Melli da segnalare in difesa ed è 38-31 per la Francia sull’Italia all’intervallo dei Quarti di Finale di EuroBasket.

Entra in campo meglio la Francia nella ripresa. I francese prediligono ritmi bassi e cercano di limitare la pericolosa transizione degli azzurri, riuscendoci fin qui molto bene. L’Italia però non molla e cerca di sfruttare gli alti e bassi della squadra francese, sempre presenti durante i 40 minuti di gioco. Con un Fournier che litiga col ferro, a differenza del mostruoso primo quarto, è Guerschon Yabusele il punto di riferimento offensivo per la Francia. L’ala del Real Madrid tocca quota 15, ma l’Italia non ci sta e dimostra un cuore immenso. La difesa degli azzurri, un immenso Nicolò Melli sui due lati del campo, sono i fattori della rimonta Italia. Il finale di quarto è super per gli uomini del Poz. Nico Mannion difende fortissimo, fa sbagliare Albicy ed è super protagonista del tentativo di fuga Italia. Pazzesco a Berlino, a 10 minuti dal termine è +6 Italia.

L’Italia inizia l’ultimo quarto con un entusiasmo pazzesco. Questa volta è Pippo Ricci onfire. Il giocatore dell’Olimpia Milano difende, recupera e in attacco si inventa canestri alla Dirk Nowitzki, di fronte proprio alla leggenda ex Mavs. Massima difficoltà per la Francia, allo sbando totale in quello che sembra un remake della partita con la Serbia, ma la tripla di Heurtel riporta la Francia a -5. Si alza tantissimo il livello della partita nel finale di gara con due importantissime triple di Spissu e Fontecchio che riportano a 2 possessi di distacco in favore degli azzurri il punteggio a 4 minuti dal termine. Un paio di errori superficiali degli azzurri permettono a Gobert e compagni di tornare a -2, che finale! Spissu e Fontecchio sono incredibili nei due minuti finali, con canestri di una personalità pazzesca che danno una grandissima iniezione di fiducia, ma soprattutto il nuovo +7 a 2 minuti dal termine. La partita non finisce mai, la Francia recupera, ma di nuovo Marco Spissu è protagonista indiscusso nel finale. Finale cardiopalma, punto a punto. +2 Italia a 16 secondi dal termine, Fontecchio fa 0 su 2 ai liberi. Dall’altra parte Thomas Heurtel pareggia, in una partita da grande campione quest’oggi. 5 secondi al termine, punteggio in parità e palla in mano Italia. Fontecchio sbaglia un lay-up non facile ed è OVERTIME.

Grandi canestri per iniziare l’overtime, con Fournier e Huertel per i francesi e Spissu per l’Italia. La Francia sfrutta l’onda emotiva del clamoroso recupero di poco prima e rimette avanti il muso con l’ex playmaker del Real Madrid trascinatore e Fournier out per 5 falli. Tanti fischi, tante proteste da entrambe le parti con gli arbitri “protagonisti” di tante discussioni in questo EuroBasket. Spalle al muro, l’Italia reagisce e rimane attaccata alla partita senza voler mollare un centimetro. Buonissimi tiri sbagliati dagli azzurri, maggiore freddezza dei francesi con l’Italia esce sconfitta da questa partita. Fa malissimo, perché la vittoria era veramente ad un passo.

Francia in Semifinale di EuroBasket e Italia che esce a testa altissima.

FRANCIA – ITALIA 93-85 (27-20, 11-11, 18-31, 21-15)

MVP BasketInside: Thomas Heurtel

FRANCIA: Heurtel 20, Gobert 19, Fournier 17, Yabusele 15, Luwawu-Cabarrot 11, Tarpey 8, Fall 1, Albicy, M’Baye, Poirier.

ITALIA: Fontecchio 21, Spissu 21, Datome 12, Melli 10, Polonara 9, Mannion 4, Ricci 4, Tonut 4, Biligha, Pajola.