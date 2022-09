EuroBasket 2022: Ponitka è mostruoso, la Polonia fa la storia! Slovenia clamorosamente eliminata ai quarti

Dopo la delusione azzurra è il turno della Slovenia di Luka Doncic il quale tenta l’accesso alla Semifinale di EuroBasket. Di fronte però ha una Polonia dura e vera sorpresa di questa competizione.

QUINTETTO SLOVENIA: Doncic, Dragic, Blazic, Cancar, Tobey.

QUINTETTO POLONIA: Slaughter, Balcerowski, Ponitka, Sokolowski, Cel.

La Polonia dimostra sin da subito che non è qua a recitare il ruolo della vittima sacrificale e la sua intenzione è quella di eliminare la corazzata slovena. Molto bene il neogiocatore della Reggiana Mateusz Ponitka, leader e trascinatore della squadra polacca. Si segna tanto e la partita è molto godibile in questo primo quarto di gioco. AJ Slaughter continua il suo periodo super a livello realizzativo, dopo la super prestazione contro l’Ucraina. La Slovenia soffre, più del previsto, ed è sul -3 dopo 10 minuti di gioco. Bene Cancar con 9 punti, aspettano ancora la partita sia Doncic che Dragic.

Se tutti nel secondo quarto si aspettavano una Slovenia all’arrembaggio, avviene esattamente l’opposto. Il secondo quarto è un vero e proprio incubo per i campioni d’Europa in carica. La Polonia si diverte, fa divertire il pubblico e soprattutto domina il secondo quarto, in un modo a tratti imbarazzante per la superiorità mostrata. La Slovenia perde i nervi ed è travolta dalla valanga polacca. Ponitka dominante con 16 punti, ma una Polonia a dir poco strepitosa sin qui. +19 all’intervallo e Slovenia chiamata ad un’incredibile rimonta.

Il terzo quarto vede la Slovenia entrare in campo con un piglio completamente differente. Doncic (acciaccato ma comunque in campo) e compagni difendono duro, le percentuali al tiro dei polacchi si abbassano dopo il mostruoso primo tempo e avviene la rimonta. L’attacco della Polonia si blocca, perde troppe palle e la Slovenia con grande carica e entusiasmo torna vicinissima nel punteggio. Incredibile terzo quarto, quasi quanto il miracoloso secondo quarto dalla Polonia. -1 Slovenia, soli 6 punti concessi e inerzia totalmente ribaltata.

Dominio Slovenia? Questa partita ha già ampiamente dimostrato che nulla è scontato, tutt’altro. La Polonia non molla, resta aggrappata alla partita e la vuole vincere. Ponitka si traveste da Doncic, trascinatore della Polonia e autore di una mostruosa tripla doppia. Doncic non è in serata, nonostante la doppia doppia e forza tantissimo. A 4 minuti dal termine è ancora avanti la Polonia di 4 punti. Piove sul bagnato per la Slovenia con Doncic che commette il quinto fallo ed è out nei minuti finali. La Polonia però è una squadra in missione, Ponitka è dominante e nonostante la Slovenia provi il miracoloso recupero (-9 a circa 1 minuto dal termine) arrivando a -3 è costretta a salutare EuroBasket. Tante polemiche per il presunto fallo sul tiro della disperazione da metà campo di Prepelic, dove gli sloveni reclamavano un fallo ma per gli arbitri nulla. Finisce qui! Ennesima grande caduta, la Polonia effettua il miracolo a Berlino ed elimina la Slovenia da EuroBasket 2022. INCREDIBILE.

SLOVENIA – POLONIA 87-90 (26-29, 13-29, 24-6, 19-27)

MVP BasketInside: Mateusz Ponitka

SLOVENIA: Cancar 21, Dragic 17, Doncic 14, Blazic 13, Prepelic 9, Tobey 8, Muric 5.

POLONIA: Ponitka 26 (10 rimbalzi, 10 assist), Slaughter 16, Sokolowski 16, Zyskowski 14, Balcerowski 11, Cel 4, Dziewa 3, Garbacz, Michalak.