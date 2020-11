EuroBasket 2022 Qualifiers: 6 match live su Sky Sport, due con l’Italia

Nella bolla di Tallinn, predisposta dalla FIBA, tra domani, venerdì 27, e lunedì 30 novembre si giocano diversi incontri validi per le qualificazioni all’Europeo per nazioni del 2022.

Sul parquet anche l’Italia di Meo Sacchetti, inserita nel gruppo B, con Russia, Estonia e Macedonia del Nord.

Italia già qualificata alla fase finale, essendo tra i paesi ospitanti dell’EuroBasket 2022, con un girone in programma a Milano.

Italia in campo sabato e lunedì, rispettivamente contro la Macedonia del Nord e la Russia; entrambi i match in diretta su Sky Sport Arena, quello contro i russi anche su Sky Sport Uno, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina

Con 4 punti gli Azzurri guidano il girone a punteggio pieno, dopo le precedenti vittorie ottenute sui russi e sugli estoni, che seguono la nazionale italiana distanziati di una lunghezza, mentre la Macedonia del Nord chiude il gruppo a quota 2.

Non solo Italia sul parquet della capitale estone, ma anche diverse altre nazionali impegnate nelle qualificazioni, per un totale di sei match in onda su Sky, tutti in diretta.

Anche Sky Sport 24 seguirà questo mini torneo di Tallinn, con aggiornamenti, news e altro ancora nel corso delle varie giornate di gara e con uno Studio Basket dedicato, in compagnia di Alessandro Mamoli e Francesco Bonfardeci.

_________________________________________________________________________________________

BASKET – “EUROBASKET 2022 QUALIFIERS”: la programmazione Sky Sport

Venerdì 27 novembre

ore 18 Gruppo H: Grecia-Lettonia Sky Sport Arena diretta

(telecronaca Geri De Rosa; commento Matteo Soragna)

Sabato 28 novembre

ore 15 Gruppo B: ITALIA-Macedonia del Nord Sky Sport Arena diretta

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

ore 19.30 Gruppo A: Israele-Spagna Sky Sport Arena diretta

(telecronaca Geri De Rosa; commento Marco Crespi)

Domenica 29 novembre

ore 15 Gruppo D: Olanda-Turchia Sky Sport Arena diretta

(telecronaca Geri De Rosa; commento Matteo Soragna)

ore 18.30 Gruppo C: Lituania-Belgio Sky Sport Arena diretta

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Marco Crespi)

Lunedì 30 novembre

ore 15 Gruppo B: Russia-ITALIA Sky Sport Arena e Sky Sport Uno diretta

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

(tutti i match disponibili su Sky Go, anche n HD)