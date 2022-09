EuroBasket 2022: Rudy e Willy spengono i sogni della Finlandia. La Spagna domina la ripresa e vola in semifinale

Va in scena il primo quarto di finale, quello tra Spagna e Finlandia. Sembra esserci una chiara favorita, ma i Sami non partono certo battuti dopo aver raggiunto le prime 8 all’Europeo dopo ben 55 anni dall’ultima volta.

Pronti, via! ed è la Spagna a partire meglio volando subito sul 8-2, ma la Finlandia piazza il contro-parziale di 1-12 che la porta in vantaggio. La Spagna si spegne, gli scandinavi volano a +9 sulle ali di Miro Little. Iberici aggrappati al match, ma Jantunen trova la preghiera sulla sirena per il 19-30 del primo periodo.

Markkanen è ben chiuso dalla difesa spagnola, ma la Finlandia gira a meraviglia fino al +15 massimo vantaggio, mantenuto fino a 2′ dalla fine del primo tempo. Juancho risponde con 6 punti consecutivi per dare spinta alla Spagna in vista della ripresa, ma a metà gara la Finlandia guida 43-52.

Nel terzo quarto è tutta un’altra Spagna, con Willy Hernangomez dominante in attacco. La Finlandia ora ha paura, mentre gli iberici vedono il sangue della preda impaurita: Brown e Parra guidano le Furie Rosse al primo vantaggio dal 5′ del primo periodo, poi addirittura toccano il +8 con le triple di Rudy e Brizuela. Il layup rovesciato di Markkanen fissa il punteggio del 30′ a quota 73-67 per i ragazzi di coach Scariolo, autori di 30 punti in dieci minuti.

La Finlandia tiene il ritmo degli spagnoli fino a metà dell’ultimo quarto grazie all’ottima vena di Jantunen, ma poi Rudy Fernandez sale in cattedra e di fatto la decide con due rubate, due triple e un assist che ammazzano la partita. La Spagna fatica più del previsto, ma alla fine ha la meglio degli scandinavi 100-90 ed è tra le prime 4 d’Europa – ancora una volta.

SPAGNA – FINLANDIA 100-90 (19-30, 43-52, 73-67)

SPA: Brown 10 (11 assist), Diaz 6, R.Fernandez 11 (5 rubate), W.Hernangomez 27, J.Hernangomez 15, Brizuela 14, Garuba 7, Parra 5, Pradilla 3, Lopez-Arostegui 2, J.Fernandez, Saiz NE. CT Scariolo

FIN: Markkanen 28 (11 rimbalzi), Jantunen 18, Madsen 13, Salin 11, Little 6 (6 assist), Huff 5, Valtonen 4, Koponen 3, Maxhuni 2, Kantonen, Palmi NE, Seppala NE. CT Tuovi