EuroBasket 2022: Serbia e Croazia a valanga, avanti la Repubblica Ceca

Ultima giornata della fase a gironi dell’Europeo 2022 con tanti verdetti ancora da definire. Non solo le squadre qualificate, dunque, ma anche gli accoppiamenti dipendono dall’ultimo turno.

FINLANDIA 88 – 67 OLANDA

La Finlandia compie il suo dovere contro la non irresistibile Olanda e si assicura il terzo posto nel girone D. Una sfida già decisa nel primo quarto, quando al 10′ il +15 indirizza il match verso la squadra finlandese. Gli Orange riescono a recuperare qualche punto solo nell’ultimo periodo, utile per ridurre un minimo il gap. Il finale recita 88-67, con 22 punti di Markannen e 14 di Huff. Nell’Olanda è De Jong il top scorer con 21 punti a referto.

CROAZIA 90 – 85 UCRAINA

La Croazia supera di misura l’Ucraina, 90-85 ad Assago e si assicura il secondo posto nel girone C. Il minimo scarto, soli cinque punti, garantisce alla compagine ucraina di chiudere al terzo posto a prescindere dal risultato dell’Italia. Un match molto equilibrato, in parità fino al 30′, con i croati che hanno la meglio nel finale grazie a Bogdanovic (27 punti e 7 rimbalzi) e Simon (11 punti e 6 rimbalzi).

ESTONIA 69 – 90 GRECIA

Una grande tifoseria, un grande cuore ma l’Estonia saluta EuroBasket 2022 con una sconfitta 69-90 contro la Grecia. Gli ellenici dominano il match, Antetokounmpo mette a referto 25 punti in meno di venti minuti giocati, mentre negli estoni è Siim-Sander Vene il protagonista con 19 punti realizzati.

REPUBBLICA CECA 88 – 77 ISRAELE

Sfida decisiva a Praga dove i padroni di casa sono costretti a vincere contro Israele per proseguire l’avventura all’Europeo. Il successo arriva, 88-77, grazie ai primi due quarti in cui la nazionale ceca domina il parquet e va al riposo avanti di 16. Israele prova a rimettersi in carreggiata nel terzo periodo, ma la reazione della Repubblica Ceca nell’ultimo periodo vale la vittoria finale e la qualificazione. 25 punti per Hruban, mentre doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi per Satoransky.

SERBIA 96 – 69 POLONIA

Tutto secondo pronostico nell’ultimo match di giornata, con la Serbia che si impone nettamente 96-69 sulla Polonia e conquista il primo posto nel girone. Jokic e compagni trovano così l’Italia agli ottavi di finale, mentre i polacchi si troveranno di fronte l’Ucraina. Match senza storia a Praga, con la Serbia già avanti di 19 all’intervallo. Nel secondo tempo lo spartito non cambia, vittoria di 27 punti con 19 di Jokic, 16 di Milutinov e 15 di Guduric.