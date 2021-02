EuroBasket 2022, Simone Zanotti nella bolla di Perm’ al posto di Totè

A poche ore dalla partenza per Perm’, cambia il roster a disposizione di Meo Sacchetti. A causa dell’indisponibilità di Leonardo Totè, il CT ha convocato il pesarese Simone Zanotti, reduce dalla finale di Coppa Italia. Per Zanotti, classe 1992, si tratta della prima convocazione in Nazionale Senior. In passato, 4 presenze con l’Under 16 nel 2007 e 6 con l’Under 18 nel 2010.

Gli Azzurri, in raduno da questa sera a Malpensa, partiranno per la Russia nella mattinata di domani, lunedì 15 febbraio. Nella “bolla” di Perm’ l’Italia, già qualificata all’EuroBasket 2022 come Paese ospitante (uno dei quattro gironi a Milano) giocherà tre gare: alle due inizialmente previste, contro Macedonia del Nord ed Estonia, si aggiunge un’altra gara contro i macedoni, quella rinviata nella “bolla” di Tallinn a novembre a causa di tre casi di COVID-19 accertati da FIBA nella delegazione balcanica. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno.

I 14 convocati

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

Il programma*

Lunedì 15 febbraio

Ore 18.30 Arrivo a Perm’

Martedì 16 febbraio

Ore 11.00/11.45 – Allenamento presso Perm’ Molot Sports Hall

Ore18.00/19.30 – Allenamento presso Perm’ Molot Sports Hall

Mercoledì 17 febbraio

Ore 12.00/12.45 – Allenamento presso Perm’ Molot Sports Hall

Giovedì 18 febbraio

Ore 11.30 – Allenamento presso Perm’ Molot Sports Hall

Ore 19.30 Italia-Macedonia del Nord

Venerdì 19 febbraio

Ore 10.00/10.45 – Allenamento presso Perm’ Molot Sports Hall

Ore 16.30 Italia-Estonia

Sabato 20 febbraio

Ore 10.00/10.45 – Allenamento presso Perm’ Molot Sports Hall

Ore 16.45/18.15 – Allenamento presso Perm’ Molot Sports Hall

Domenica 21 febbraio

Ore 10.00/10.45 – Allenamento presso Perm’ Molot Sports Hall

Ore 17.00 Macedonia del Nord-Italia

Lunedì 22 febbraio

Ore 10.00 – Rientro in Italia

*ore locali (+4 ore fuso orario)

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Perm’ (Russia)

Le gare della terza finestra

18 febbraio

Italia-Macedonia del Nord (15.30 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

19 febbraio

Italia-Estonia (12.30 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Macedonia del Nord-Russia (15.30 in Italia)

21 febbraio

Macedonia del Nord-Italia (13.00 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Russia-Estonia (16.00 in Italia)

22 febbraio

Estonia-Macedonia del Nord (15.00 in Italia)

Classifica Girone B

Italia 6 (3/0)*

Russia 6 (2/2)

Estonia 4 (1/2)*

Macedonia del Nord 2 (0/2)**

FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

* Una gara in meno

** Due gare in meno

20 febbraio 2020

Italia-Russia 83-64

Macedonia del Nord-Estonia 72-81

23 febbraio 2020

Estonia-Italia 81-87

Russia-Macedonia del Nord 77-67

Le gare della seconda finestra

28 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord rinviata

Estonia-Russia 56-84

30 novembre 2020

Russia-Italia 66-70

Estonia-Macedonia del Nord rinviata

Le squadre già qualificate

Al momento sono 11 su 24 le squadre già qualificate all’EuroBasket 2022: Italia, Rep. Ceca, Georgia e Germania come Paesi ospitanti; Bosnia Erzegovina, Croazia, Grecia, Israele, Slovenia, Spagna e Ucraina sul campo.

La Formula

Le 32 partecipanti sono divise in 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano all’EuroBasket 2022 le prime tre di ogni gruppo, eccetto quelle inserite nei raggruppamenti con una delle 4 Nazioni che ospiteranno la rassegna continentale (Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania). In questo caso, oltre alle quattro Nazioni che ospitano l’Europeo, si qualificheranno le prime due squadre classificate.

La formula prevede gare di andata e ritorno lungo 3 “finestre”: 17/25 febbraio 2020, 23 novembre/1° dicembre 2020, 15/22 febbraio 2021. Gli Azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni.

I quattro gironi dell’EuroBasket 2022 (1-18 settembre) si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania).