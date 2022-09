Eurobasket 2022: Slovenia, missione compiuta. Belgio eliminato

Tempo di scontri diretti per Slovenia e Belgio che si trovano di fronte alla Berlin Arena per la seconda sfida degli ottavi di EuroBasket. Doncic e compagni hanno vinto il girone nonostante la sconfitta a sorpresa contro la Bosnia, riuscendo a tenere alle spalle Germania e Francia, mentre i belgi con il successo nell’ultimo turno contro la Bulgaria sono riusciti ad assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale.

Quintetto Slovenia: #3 Dragic, #10 Tobey, #11 Blazic, #31 Cancar, #77 Doncic

Quintetto Belgio: #4 Lecomte, #8 Mwema, #13 Gillet, #19 Bako, #32 Obasohan

SLOVENIA 88 – 72 BELGIO (24-19; 44-41; 63-60)

Comincia il match in terra tedesca e non stupirà se il primo canestro è firmato da Luka Doncic. Nei primi quattro minuti gli sloveni segnano solo dall’arco e si trovano avanti 12-5. Gillet è il più attivo dei suoi, segna, realizza assist e con la tripla di Lecomte porta il Belgio sul 18-13. Nel finale di primo quarto la Slovenia tira un po’ il fiato e subisce il break da 6-0 chiuso dalla bomba di Jonathan Tabu in un match apertissimo e in equilibrio, 20-19. Tobey e Dragic ristabiliscono le distanze con gli ultimi punti del primo quarto, il tabellone recita 24-19 dopo dieci minuti di gioco.

Anche nel secondo quarto il Belgio si avvicina al pareggio ma non riesce mai ad agguantare la Slovenia, che si affida prima a Doncic e poi a Dragic per rimanere sopra di quattro, 31-27 al minuto 14. I ragazzi di Sekulic provano a forzare a metà periodo, riuscendo ad allungare fino al +10, 37-27, con il Belgio incapace di trovare la via del canestro per oltre quattro minuti. Nel finale di tempo Lecomte e De Zeeuw confezionano il tentativo di rimonta che si interrompe alla sirena del 20′ con la Slovenia sopra di tre, 44-41.

Al rientro dalla pausa lunga è ancora la coppia Doncic-Dragic a guidare la spinta offensiva slovena, ma il Belgio risponde colpo su colpo e rimane a contatto con il canestro di Mwema che vale il 49-48 al 24′. La partita è spezzettata, si passa da momenti di grande produzione offensiva da entrambe le parti e possessi errati, con la Slovenia che controlla e va sul +6, 61-55, con Goran Dragic. I belgi capiscono di poter dire la loro e continua a segnare, portando lo svantaggio ancora sul -3, con il 63-60 al 30′.

Il pomeriggio di Berlino regala al pubblico un match aperto fino all’ultimo periodo, con il Belgio che è sempre stato sotto nel punteggio ma ha dimostrato di poter impensierire la squadra di Sekulic.

Nei primi cinquanta secondi del quarto quarto Mwema-Tabu confezionano il break da 4-0, belgi avanti. Doncic reagisce, ne mette cinque in fila e con il canestro di Dragic la Slovenia si trova subito di nuovo a distanza di sicurezza, 70-65. Lo sprint del Belgio per arrivare a mettere il naso avanti pesa nell’ultimo periodo e i ragazzi di Gjergja non trovano più la via del canestro, ritrovandosi sotto di 12 a poco meno di cinque minuti dalla fine. Il match è praticamente finito, la Slovenia si scatena e chiude il match sul 88-72, con Doncic autore di 35 punti.

TABELLINO

Slovenia: Doncic 35, Prepelic 13, Tobey 12, Dragic G. 11, Cancar 8, Dragic Z. 6, Blazic 3. Coach: Aleksander Sekulic

Belgio: Lecomte 16, Gillet 15, Tabu 9, Mewma 7, Libert 6, De Zeeuw 6, Vanwijn 6, Obasohan 3, Tumba 2, Bako 2. Coach: Dario Gjergja