EuroBasket 2022: Sorpresa Ucraina, Grecia e Serbia le prime qualificate

Quarta giornata degli Europei 2022 dove la vera sorpresa è stata la vittoria dell’Ucraina contro l’Italia. Il cammino dell’Italia ora si complica ulteriormente, dove saranno decisive le prossime due partite contro Croazia e Gran Bretagna. Per le altre gare non risultano diverse sorprese, con i favori del pronostico rispettati.

POLONIA – ISRAELE 85-76

Altra vittoria per i polacchi che, guidati dai 24 di Slaughter e dai 17 di Balcerowski batte un Israele dei solo Zoosman e Madar in doppia cifra. Troppo poco per impensierire una squadra buona come la Polonia.

CROAZIA – ESTONIA 73-70

Partita molto equilibrata e bella da vedere quella tra Croazia ed Estonia, dove alla fine a spuntarla sono i croati spinti dai 17 di Matkovic. Gli estoni sbagliano la tripla dell’eventuale overtime, ma pagano le percentuali troppo basse ai liberi (55.6%). Troppo pochi i 18 di Vene ed i 17 di Kotasr per l’Estonia.

GRAN BRETAGNA – GRECIA 77-93

Nonostante il riposo precauzionale di Giannis, la Grecia gioca i primi 25′ discreti, salvo poi prendere l’inerzia della partita e scappare fino al +16 finale. La Grecia con questa vittoria si è qualificata per il Round of 16, mentre la Gran Bretagna è praticamente fuori dall’Europeo. Per i greci 21 di Sloukas e 17 di Papagiannis, mentre per i britannici non bastano i 17 di Nelson.

REPUBBLICA CECA – OLANDA 88-80

La Repubblica Ceca parte forte e dopo venti minuti conduce sul 50-27, ma al rientro dagli spogliatoi Franke si prende sulle spalle i suoi compagni e li riporta in partita salvo poi crollare nel finale per la poca lucidità. 24 di Vesely e 20 di Peterka per i cechi invece per gli olandesi 22 di Franke.

UCRAINA – ITALIA 84-73

Brutta partita della nostra Nazionale che perde contro una squadra di terza fascia come l’Ucraina e complica ulteriormente il suo cammino. Saranno decisive le prossime due partite contro Croazia e Gran Bretagna. Per gli ucraini son decisivi i 25 di Mykhailiuk ed i 17 di Sanon, mentre per gli azzurri non bastano i 17 di Polonara ed i 14 di Fontecchio.

SERBIA – FINLANDIA 100-70

Partita senza storia quella tra Serbia e Finlandia, dove con questa vittoria i serbi son qualificati al Round of 16 mentre i finlandesi sono ad un passo dall’eliminazione. Per la squadra di coach Pesic ci sono ben 6 giocatori in doppia cifra, con i migliori marcatori a quota 14 con Nedovic e Micic. Ai finlandesi non bastano i 18 del solito Markkanen.