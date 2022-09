Eurobasket 2022: Turchia a un passo dal colpaccio, l’overtime e Gobert salvano la Francia

Primo ottavo di finale di questo Eurobasket e prima partita clamorosa: la Turchia, priva di Larkin, inizia malissimo ma sfiora il colpaccio contro la Francia, suicidandosi nei secondi finali e permettendo ai transalpini di salvarsi all’overtime (86-87). In un match dalle mille emozioni la differenza l’ha fatta senz’altro Rudy Gobert (doppia doppia da 20 punti e 17 rimbalzi), ben rifornito da Heurtel (7 assist). Per i turchi non bastano un clamoroso Tuncer da 22 punti e 6/10 dall’arco ed i 18 punti di Korkmaz. Francesi che ora attendono la vincente di Italia-Serbia.

QUINTETTO TURCHIA: Tuncer, Osman, Korkmaz, Sanli, Sengun

QUINTETTO FRANCIA: Albicy, Fournier, Tarpey, Yabusele, Gobert

L’assenza di Larkin era subito evidente in una Turchia con poche idee e che soprattutto metteva pochi punti a tabellone, mentre Gobert era già un fattore sotto le plance offensive e difensive (0-7 al 4′). La Francia controllava il primo quarto, ma non riusciva a prendere il largo complici alcune disattenzioni di Heurtel. Hazer era il più brillante dei suoi e permetteva alla Turchia di rimanere comunque in partita (11-18 al 10′).

I bleus acceleravano in avvio di secondo periodo, trovando il canestro con maggiore frequenza pur con la tegola dei due falli di Gobert. Le scorribande di Heurtel e Okobo facevano male ai turchi che si innervosivano, con gli arbitri a fischiare due tecnici all’indirizzo di Ataman e Osman. Negli ultimi tre minuti, però, la fiammata arrivava grazie all’uomo che non ti aspetti: Tuncer metteva due bombe in fila e con l’aiuto di Osman la Turchia piazzava un break di 11-2 che la riportava vicinissima nel punteggio prima del gioco da tre punti di Gobert che toglieva un minimo d’inerzia (35-43 al 20′).

Sfida che cambiava completamente dopo l’intervallo, i francesi prendevano troppi palloni e la Turchia accumulava fiducia sempre spinta da un ispiratissimo Tuncer. La “garra” difensiva di Tarpey era l’unica luce transalpina, ma la Francia era in confusione più totale, non trovava la via del canestro per oltre 8 minuti e un parziale di 11-0 permetteva ai turchi di impattare con Osman (49-49 al 28′), con un Collet che chiamava finalmente sospensione in colpevolissimo ritardo. Ormai la frittata era fatta, Tuncer continuava a bombardare e il parziale con cui si andava all’ultimo quarto era di 19-0 e Turchia clamorosamente avanti di 8 (57-49 al 30′).

fonte: fiba.basketball

Collet rimetteva in campo Gobert e in un amen la Francia ricuciva grazie ai punti di Mbaye (57-56 al 32′ e timeout Ataman). Il match proseguiva con intensità e in assoluto equilibrio, con i francesi che impattavano a 5 minuti dalla fine con la tripla di Luwawu ma i soliti errori banali non consentivano il sorpasso (66-66 al 35′). Sorpasso che arrivava in transizione con Heurtel, ma Hazer rispondeva immediatamente in faccia a Gobert. Si arrivava in volata: Fournier riportava avanti in francesi ma poi commetteva fallo su Korkmaz che faceva tre su tre dalla lunetta, mentre sull’azione successiva lo stesso Fournier pestava la linea. Gli arbitri fischiavano giustamente antisportivo a Luwawu, ma la Turchia faceva harakiri con lo 0/2 di Osman prima e una palla persa poi. Il tap-in schiacciato di Gobert valeva l’overtime.

I francesi iniziavano meglio il supplementare con altri due tap-in di Gobert, ma Korkmaz teneva lì i suoi con grande cuore. Fournier metteva una tripla di importanza capitale e l’antisportivo fischiato a Tuncer sembrava indirizzare definitivamente la sfida verso la squadra di Collet, ma alcune gestioni scellerate di Heurtel e i problemi ai liberi di Gobert davano un’altra chance alla Turchia, che però sfuggiva letteralmente dalle mani di Korkmaz.

TURCHIA–FRANCIA 86-87 d1ts (11-18; 35-43; 57-49; 77-77; 86-87)

TURCHIA: Hazer 8, Saybir, Bitim, Osman 11, Mahmutoglu, Kabaca, Sanli 12, Tuncer 22, Sengun 8, Korkmaz 18, Osmani 7.Coach: Ataman.

FRANCIA: Okobo, Mbaye 9, Luwawu-Cabarrot 9, Heurtel 13, Yabusele 9, Fournier 13, Maledon n.e., Poirier 6, Albicy 2, Tarpey 2, Gobert 22, Fall 4. Coach: Collet