EuroBasket 2022: Ucraina lotta ma cede alla Polonia del duo Slaughter-Ponitka

Polonia e Ucraina inaugurano la seconda giornata degli ottavi di finale di EuroBasket 2022. Partita equilibrata che vede le due squadre giocarsi un posto ai quarti di finale contro la Slovenia di Luka Doncic.

QUINTETTO UCRAINA: Lukashov, Mykhailiuk, Bliznyuk, Gerun, Len.

QUINTETTO POLONIA: AJ Slaughter, Sokolowski, Balcerowski, Ponitka, Cel.

Primo quarto equilibrato che vede vincere ai punti la Polonia. I polacchi, trascinati da un AJ Slaughter versione MVP, chiudono avanti il primo quarto nonostante un Ponitka con percentuali rivedibili dal campo. L’Ucraina però c’è e non molla, come già fatto vedere nella prima parte di questo EuroBasket. Il secondo quarto vede la riscossa degli uomini di coach Bagatskis. Bobrov si accende e con 13 punti permette all’Ucraina di chiudere davanti all’intervallo. Bene anche Sanon, tra le rivelazioni di questo Europeo.

Il terzo quarto non vede nessun padrone, ma sempre molto equilibrio. La Polonia si riporta avanti con Slaughter che tocca quota 20 punti e un Ponitka molto positivo. +2 Polonia a 10 minuti dal termine. Nell’ultimo quarto é battaglia su ogni pallone per un finale punto a punto. Ponitka e Slaughter sono super nel finale con 22 e 24 punti. L’Ucraina lotta ma non basta, la Polonia é ai quarti di finale.

UCRAINA – POLONIA 86-94 (21-24, 24-18, 22-27, 19-25 )

MVP BasketInside: M.Ponitka

UCRAINA: Gerun 3, Bliznyuk 7, Mykhailiuk 12, Sanon 13, Bobrov 15, Len 9, Lukashov 2, Pustovyi 13, Sidorov 2, Skapintesev, Tkachenko 10, Zotov.

POLONIA: Michalak 4, Kolenda, Sokolowski 13, Ponitka 22, Balcerowski 14, Zyskowski, Cel 4, Olejniczak, Slaughter 24, Garbacz 6, Dziewa 5, Schenk 2.