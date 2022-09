EuroBasket 2022: una grande Germania fa a fette una brutta Francia a Colonia

Quintetti Iniziali

Francia: Albicy, Okobo, Fournier, Yabusele, Gobert

Germania: Schroder, Babb, Wagner, Voigtmann, Bottermann

LA GARA

La partita inizia con degli errori da ambo le parti, Bottermann commette fallo antisportivo su Gobert che fa 1/2 in lunetta e segna il primo punto francese. La Germania continua a litigare con il ferro e Yabusele in penetrazione firma il 3-0, Schroder con i due liberi sblocca il punteggio anche per i padroni di casa che vale il 3-2. Ancora una volta Yabusele con il fisico spazza via Theis e segna il 5-2, Giffey con la tripla a segno appena entrato che vale il 10-15 e Collet chiama minuto. La Francia esce dal time out con la tripla di Cabarrot, Thiemann subisce fallo e fa 2/2 che vale il 13-17 tedesco. Il primo periodo si chiude sul 13-17 Germania. Il secondo quarto inizia con la tripla di Lo che segna il 13-20, Poirier subisce fallo e fa 2/2 che vale il -5 (15-20) a 8.49 dall’intervallo lungo. Schroder segna e subisce fallo e porta i suoi compagni sul 20-29 prima che il canestro segnato e fallo subito riportasse i francesi sul -7 a 4.56 dal riposo lungo e coach Herbert chiama minuto. La Francia esce dal time – out con il libero segnato di Yabusele, Wagner con un po’ di fortuna si ritrova la palla tra le mani e segna i primi suoi punti. Maledon esordisce con un canestro e fallo subito che vale il 26-31. Gobert subisce fallo ma fa 0/2 ai liberi, Schroder sbaglia las tripla del potenziale +8 e Maledon subisce un altro fallo e fa 1/2 portando i suoi compagni sul -4 (27-31 a 2.58). La Germania continua a litigare con il ferro e non trova più la via del canestro con Heurtel che segna la tripla del 30-31 a 2.17 dal riposo lungo e coach Herbert chiama minuto. I tedeschi escono dal time – out con il canestro di Giffey, Maledon sbaglia da tre e ancora Giffey da due segna per il 30-35 tedesco a 1’04 dalla pausa con conseguente minuto chiamato da coach Collet. Il secondo quarto si chiude sul 31-38 Germania. Al rientro dagli spogliatoi è Cabarrot a segnare il -5 francese, Schroder perde palla e regala un 6-0 di parziale ai francesi che si portano in vantaggio sul 39-38 a 6.34 dalla fine del terzo quarto. La Germania risponde con un 0-5 di parziale e si riporta sul 40-43, Yabusele fa 0/2 ai liberi e 5 punti filati di Lo e Schroder portano i loro compagni sul 40-48 a 2.25 dalla fine della terza frazione e coach Collet chiama minuto. La Francia esce dal time – out con la tripla di Fournier, dalla parte opposta Voigtmann segna il jump del nuovo +7 tedesco. Fallo in attacco di Cabarrot e Thiemann segna il 43-52, i francesi continuano a faticare e Lo segna il 43-54. La tripla di Giffey fa esplodere Colonia con i padroni di casa che volano sul 43-57 a 10″ dalla fine del terzo quarto. Il terzo periodo si chiude sul 43-57 Germania. Il quarto periodo inizia con le due squadre che si rispondono colpo su colpo con i francesi che tentano il recupero e si portano sul 51-62. Thiemann sbaglia da due e regala a Poirier il -9 (53-62), Voigtmann sbaglia da tre e Lo concretizza per il nuovo +11 tedesco (53-64). Gobert schiaccia per il 55-64 a 4.28 dalla fine ma ancora Lo segna da tre il +12. La Francia continua a non trovare il canestro e la Germania vola sul 61-76 a 51″ dalla fine. Gobert schiaccia il -13 ma ormai è troppo tardi. La partita finisce sul 63-76 Germania.