EuroBasket 2022: Una straordinaria Germania va in semifinale. Grecia demolita nel secondo tempo

Con un secondo tempo di clamorosa bellezza e sostanza cestistica la Germania vince il quarto di finale contro la Grecia e continua a sognare in questo Eurobasket giocato in casa. Primi 20′ di equilibrio con i tedeschi supportati da un’ottima percentuale nel tiro da tre. Nella seconda metà di gara la Germania sprigiona un parziale che uccide la partita continuando a tirare con grande precisione e una presenza totale a rimbalzo. Alla fine è vittoria tedesca che va avanti pronta ad affrontare la Spagna dopo la terza partita di questo Europeo chiusa con oltre 100 punti segnati (107-96)

Parte forte la Germania che trova subito confidenza con il tiro da tre punti. Tedeschi avanti 22-14 dopo 5′ di una partita subito frizzante dove si segna subito tanto. Wagner e Papanikolau illuminano la scena berlinese con la Germania avanti 31-27 al suono della prima sirena. Sale in cattedra Antetokounpo e la Grecia accorcia fino al sorpasso che arriva con un taglio vincente sulla linea di fondo di Papanikolau che firma il 46-48. La partita se possibile aumenta ulteriormente di livello per merito adesso della precisione nel tiro da fuori degli attori in campo. Obts e Dorsey infiammano le retine con la Germania avanti 57-54 dopo il gioco da tre punti di Dorsey (canestro e fallo subito su assist di Antetokounmpo). Negli ultimi sospiri del primo quarto le Grecia riesce a mettere di nuovo il muso avanti con i liberi di Sloukas, l’interferenza di Theis per il canestro buono di Dorsey e il buzzer beater del play dell’Olympiacos per il 57-61 con la Germania al riposo con 11/17 da tre punti e Giannis a quota 19 punti, 5 rimbalzi e 8 assist.

Si gira pagine nel terzo quarto, il momento che decide l’intero quarto di finale. Theis, Obst e Wagner trascinano la Germania che vola contro una Grecia che non segna più. Parziale di 20-1 a -3’56” dalla fine per i padroni di casa che comandano 77-62. La Grecia prova scuotersi con Antetokoumpo che segna il primo canestro dal campo degli ellenici a 2′ dalla fine del terzo quarto. L’apporto dell’asso dei Bucks permette ai greci di ridurre e di chiudere sotto 83-71. Antetokounmpo arriva a quota 29 punti segnati a inizio di ultimo periodo con la Grecia che prova a rientrare (87-76) ma la Germania continua ad avere una marcia in più. Tripla di Wagner e Theis subito dopo che va in doppia doppia dopo 3′. Si va verso il monologo teutonico con la Germania che timbra la qualificazione in semifinale quando Antetokounmpo becca il secondo fallo antisportivo che a -4’56” dalla fine chiude il suo Europeo. Senza il nemico pubblico numero uno la Germania continua il suo dominio. Theis e Schroder scrivono il 103-82 e praticamente i giochi finiscono qui. C’è il tempo per l’espulsione di Schroder che battibecca con la panchina greca e assistere allo spettacolo sugli spalti del pubblico berlinese.



Germania-Grecia 107-96 (31-27, 57-61, 83-71)

Germania: Giffey 3, Hollatz, Lo 3, Obst 19, Schroder 26, Sengfelder, Theis 13, Thiemann 10, Voigtmann 8, Wagner 19, Weiler-Babb 6, Wolfharth-Bottermann.

Grecia: Agravanis 7, Antetokounmpo 31, K.Antetokounmpo, T.Antetokounmpo 4, Calathes 2, Dorsey 13, Larentzakis 18, Lountzis, Papagiannis 6, Papanikolau 7, Papapetrou, Sloukas 8,