EuroBasket 2022: Italia chiude in bellezza e saluta Milano con una vittoria. Gran Bretagna nettamente KO

L’Italia torna in campo per l’ultima partita del girone di EuroBasket affrontando la Gran Bretagna, in una serata molto emozionante e triste per la squadra inglese data la scomparsa della regina Elisabetta. Partita che non ha un grande appeal dato la quasi certa eliminazione della Gran Bretagna e il probabilissimo accoppiamento Italia-Serbia agli Ottavi di Finale.

QUINTETTO ITALIA: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli.

QUINTETTO GRAN BRETAGNA: Wheatle, Whelan, Hesson, Nelson, Olaseni.

Parte benissimo l’Italia, concentrata in difesa e molto cinica in attacco con un Simone Fontecchio ancora caldissimo e tra i migliori giocatori dell’intero europeo. Inizia bene anche Nicolò Melli, importante sotto canestro e protagonista del primo tentativo di allungo azzurro. Gli azzurri guadagnano subito un buon vantaggio e si rilassano. Hesson colpisce l’Italia e con 2 triple, 10 punti segnati, riavvicina la Gran Bretagna. La scossa nel finale di quarto arriva dal duo Pajola – Ricci. Lo “strano” duo difende, crea buoni tiri e segna dalla lunga distanza per il +9 a fine primo quarto.

Come ampiamente prevedibile, l’Italia fa giocare tutto l’intero roster, anche chi ha giocato meno. Bene Wheatle per la Gran Bretagna, in una partita godibile, dai ritmi alti e con in palio una posta non importantissima. Buona la prestazione in questo quarto di Biligha e Baldasso, in campo in questa ultima partita del girone. L’Italia alterna alti e bassi in questa partita con la Gran Bretagna con l’inevitabile pensiero che già alla giornata di sabato dove ci sarà l’ottavo di finale di EuroBasket (molto probabilmente con la Serbia). Dieci punti di vantaggio per gli azzurri all’intervallo lungo.

A moment of silence is observed in Milan before the Great Britain vs Italy #EuroBasket game, following the death of HM Queen Elizabeth II of the United Kingdom. pic.twitter.com/LbnkHLPjdo — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 8, 2022

La partita continua senza particolari interruzioni, molto scorrevole e come già detto in precedenza, con poco da dire per entrambe le squadre. Simone Fontecchio dimostra di segnare a suo piacimento, in un momento di forma pazzesco. Molto buoni i minuti di Alessandro Pajola e Pippo Ricci, i quali entrambi saranno fondamentali a Berlino con minuti a disposizione. Per la Gran Bretagna Hesson continua a segnare, raggiungendo quota 18. A 10 minuti dal termine è +13 Italbasket.

L’ultimo quarto è il festival della tripla per l’Italia. Gli azzurri segnano a ripetizione da 3, la Gran Bretagna molla e “lascia” ufficialmente il campo attendendo la fine della partita. Onore alla squadra britannica, il quale nonostante il gap con il resto delle squadre ha lottato e tentato di portare a casa una vittoria che non sembra vicinissima in una competizione come quella di EuroBasket. L’Italia si diverte e fa divertire il pubblico del Forum con la testa che va a domenica a Berlino. Gli azzurri affronteranno la Serbia di Nikola Jokic in un ottavo di finale molto difficile ed importante, che sarà un dentro o fuori di fuoco.

GRAN BRETAGNA – ITALIA 56-90 (20-29, 17-18, 17-20, )

MVP BasketInside: Simone Fontecchio

GRAN BRETAGNA: Hesson 18, Wheatle 12, Nelson 7, Olaseni 6, Lautier-Ogunleye 5, Mockford 3, Whelan 3, Anderson 2, Clark.

ITALIA: Fontecchio 18, Datome 13, Melli 11, Ricci 10, Tonut 9, Biligha 8, Baldasso 6, Polonara 5, Tessitori 5, Mannion 2, Spissu.