EuroBasket Women 2021 Qualifiers, domani a Istanbul Italia-Romania. Con un successo, Azzurre qualificate

Domani sera la Nazionale Femminile torna nella “Ahmet Comert Sports Hall” di Istanbul per giocare l’ultima partita di qualificazione all’EuroBasket Women 2021 (Francia-Spagna, 17-27 giugno).

L’avversario è la Romania e si tratta di una sfida decisiva per l’accesso all’Europeo (ore 19.00, diretta SkySportUno). Con una vittoria, le Azzurre chiuderebbero il girone D dietro alla Repubblica Ceca (decisamente improbabile che le ceche perdano con la Danimarca) ma sarebbero la migliore tra le seconde classificate dei nove gironi.

All’Europeo accedono infatti 14 squadre, le prime dei nove gruppi e le cinque migliori seconde. Per il calcolo di queste ultime sono esclusi i risultati ottenuti con le quarte classificate. Spagna e Francia come Paesi ospitanti e poi Serbia, Svezia, Croazia, Slovenia, Bosnia e Belgio sono le otto squadre già qualificate.

In caso di sconfitta con la Romania, l’Italia chiuderebbe con 2 vittorie e 2 sconfitte (le partite con la Danimarca quarta classificata non conterebbero più) e dovrebbe confrontare il proprio quoziente canestri (punti fatti/punti subiti) con le seconde degli altri gironi con lo stesso bilancio vittorie/sconfitte.

Nei gironi A, F, H e I la situazione ci è favorevole ma è veramente impossibile fare calcoli approfonditi anche perché una delle partite che interessa questo conteggio (Bulgaria-Grecia) si giocherà un’ora dopo Italia-Romania.

Alle Azzurre dunque non resta che vincere. La squadra è rientrata in albergo molto tardi dopo il bel successo con la Danimarca (a Istanbul si è giocato alle ore 21.00) e tornerà in palestra nel tardo pomeriggio di oggi. In mattinata, riposo e terapie.

Nella partita di andata giocata a Riga lo scorso 12 novembre, l’Italia si impose 90-68 con 18 punti di Cecilia Zandalasini e 13 di Elisa Penna. Rispetto a quella partita la Romania ritrova però Ashley Walker, centro statunitense con doppio passaporto che in Italia ha giocato a Ragusa, Schio e Venezia. Sarà lei il pericolo pubblico numero uno insieme a Gabriela Marginean, la migliore con 14 punti nel brutto ko rimediato ieri dalle gialloblu contro la Repubblica Ceca (52-100).

Lino Lardo deciderà le 12 che affronteranno la Romania al termine dell’allenamento di stasera. Questo il suo commento: “La partita con la Danimarca mi ha confermato che queste ragazze scendono in campo con la testa giusta e il giusto atteggiamento. Ora però ci attende la sfida decisiva, domani vogliamo vincere per entrare all’EuroBasket Women dalla porta principale. L’innesto di Ashley Walker rende la Romania una squadra più fisica e profonda rispetto alla partita vinta a novembre ma come spesso ho detto in questi mesi dobbiamo pensare soprattutto alla nostra identità. Siamo dove volevamo essere, ora dobbiamo completare l’opera”.

Istanbul, Ahmet Comert Sports Hall

Italia-Romania (ore 19.00, diretta SkySportUno)

ITALIA

#0 Jasmine Keys (1997, 190, A/C, Famila Wuber Schio)

#3 Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia)

#5 Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia)

#8 Costanza Verona (1999, 170, P, Allianz Geas Sesto San Giovanni)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia)

#13 Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio)

#14 Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Wuber Schio)

#16 Sara Madera (2000, 186, C, Broni ‘93)

#23 Sabrina Cinili (1989, 191, A, Famila Wuber Schio)

#30 Beatrice Attura (1994, 175, P, Umana Reyer Venezia)

#32 Samantha Ostarello (1991, 188, A, La Molisana Campobasso)

#41 Elisa Penna (1995, 190, A, Umana Reyer Venezia)

Allenatore: Lino Lardo

ROMANIA

#1 Ioana Ghizila (1997, 173, G, Sf. Gheorghe)

#3 Carla Popescu (2000, 168, P, Satu Mare)

#5 Romina Filip (1989, 174, A, Agronomia Bucarest)

#9 Elisabeth Pavel (1990, 190, A/C, Lublin – Polonia)

#10 Katy Armanu (1998, 175, A, Arad)

#12 Anca Sipos (1985, 185, A, Agronomia Bucarest)

#13 Alexandra Ghita (2000, 184, A, Targoviste)

#17 Nicolett Orban (2000, 190, C, Sf. Gheorghe)

#22 Ashley Walker (1987, 187, A/C, Ormanspor – Turchia)

#23 Alina Podar (1998, 183, A, Satu Mare)

#35 Paula Lenart (1996, 180, A, Targu Secuiesc)

#44 Gabriela Marginean (1987, 182, A, Bretagne – Francia)

Allenatore: Ayhan Avci

Le partite di ieri

Italia-Danimarca 101-55 (26-13, 23-11, 23-19, 29-12)

Italia: Keys 14 (4/5, 2/2), Romeo 9 (0/1, 3/5), Bestagno* 18 (8/9, 0/1), Carangelo* 3 (0/1, 1/2), Zandalasini* 17 (4/6, 2/4), Pan* 11 (4/4, 1/3), De Pretto 5 (2/4, 0/1), Crippa (0/1 da tre), Madera 4 (1/1, 0/1), Cinili* 2 (1/3, 0/1), Attura 5 (0/5, 1/2), Penna 13 (4/10, 1/2). All: Lardo

Danimarca: Hesseldal* 2 (1/5), Emsbo 3 (1/1), Tryggedsson I. 2 (1/3, 0/1), Wich 2 (1/2), Seilund* 2 (1/1, 0/1), Jespersen* 17 (4/13, 1/2), Ryder* 17 (2/2, 3/6), Hee* 2 (1/2), Pedersen 2 (1/2, 0/1), Tryggedsson S. 6 (0/2, 2/6), Mikkelsen, Rimdal (0/2, 0/2). All: Krone

Tiri da due Ita 28/49, Dan 13/35; Tiri da tre Ita 11/25, Dan 6/21; Tiri liberi Ita 12/14, Dan 11/14. Rimbalzi Ita 40 (6 Keys), Dan 30 (6 Jespersen). Assist Ita 37 (6 Zandalasini), Dan 14 (5 Ryder).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Mehmet Karabilecen (Turchia), Jelena Tomic (Croazia), Gvidas Gedvilas (Lituania)

Romania-Repubblica Ceca 52-100 (8-32, 17-26, 16-18, 11-24)

Romania: Ghizila* 8 (1/7, 2/5), Popescu (0/1), Filip (0/1, 0/1), Pavel* 2 (0/1), Armanu, Sipos 9 (1/3, 2/3), Ghita (0/2), Orban (0/3), Walker* 10 (2/5, 1/6), Podar* 5 (0/5, 1/5), Lenart 4, Marginean* 14 (4/12, 1/4). All: Avci

Rep. Ceca: Brezinova 8 (3/5, 0/3), Hejdova 8 (1/2, 2/5), Hanusova 15 (2/2, 3/5), Vorackova* 12 (3/4, 2/4), Bartakova* 6 (2/3, 0/1), Adamcova 3 (1/3 da tre), Elhotova* 11 (1/2, 3/5), Vyoralova 2 (1/1, 0/1), Stoupalova* 10 (5/6, 0/1), Sipova (0/1), Matuskova (0/2 da tre), Reisingerova* 25 (8/11). All: Svitek

Tiri da due Rom 8/40, RepC 26/37; Tiri da tre Rom 7/24, RepC 11/30; Tiri liberi Rom 15/19, RepC 15/18. Rimbalzi Rom 33 (7 Orban, Walker), RepC 46 (10 Vorackova), Assist Rom 11 (3 Walker, Podar, Marginean), RepC 35 (16 Bartakova).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Geert Jacobs (Belgio), Esperanza Mendoza Holgado (Spagna), Sinisa Prpa (Serbia)

EuroBasket Women 2021 Qualifiers

Girone D

La prima finestra

15 novembre 2019

ITALIA-Repubblica Ceca 52-62

Romania-Danimarca 70-55

17 novembre 2019

Danimarca-ITALIA 72-82

Repubblica Ceca-Romania 60-59

La seconda finestra (Riga, Lettonia)

13 novembre 2020

Repubblica Ceca-Danimarca 84-64

Romania-ITALIA 68-90

15 novembre 2020

Danimarca-Romania 91-74

Repubblica Ceca-ITALIA 63-69

La terza finestra (Istanbul, Turchia)

4 febbraio 2021

ITALIA-Danimarca 101-55

Romania-Repubblica Ceca 52-100

Classifica Girone D*

Repubblica Ceca 9 (4/1)

ITALIA 9 (4/1)

Danimarca 6 (1/4)

Romania 6 (1/4)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

6 febbraio 2021

ITALIA-Romania (ore 19.00)

Danimarca-Repubblica Ceca

La Formula

Le 33 squadre sono state divise in 9 Gironi, sei da quattro squadre e tre da tre. Accedono all’Europeo 14 Nazionali: le prime di ogni Gruppo e le cinque migliori seconde. Per il calcolo delle migliori seconde verranno esclusi i risultati ottenuti nel girone contro le squadre quarte classificate. La fase finale dell’EuroBasket Women 2021 (17-27 giugno) si giocherà a Valencia (Spagna), la Francia ospiterà due gironi della prima fase a Strasburgo. L’Europeo sarà organizzato in maniera congiunta da Francia e Spagna.

–

Ufficio Stampa FIP