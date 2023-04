EuroBasket Women 2023, il calendario delle Azzurre

FIBA ha ufficializzato oggi gli orari delle partite della prima fase del prossimo Women’s EuroBasket, che si giocherà in Israele e Slovenia dal 15 al 25 giugno.

Come noto, le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle ore 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone contro il Belgio alle ore 14.15.

L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 20 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro) alle 17.00 o alle 20.00.

Il 21 l’eventuale trasferimento a Lubiana, dove si terrà la fase finale del Women’s EuroBasket 2023.

