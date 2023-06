EuroBasketWomen – Harakiri Italia, Brezinova e Holesinska firmano la vittoria della Rep. Ceca

Così non va. Le azzurre di Lardo perdono in modo scellerato la gara inaugurale contro la Repubblica Ceca 58-61 e rischiano già di aver compromesso l’intero cammino. Avanti di 14 lunghezze (46-32) a metà terza frazione, arriva un clamoroso blackout offensivo che apre alla rimonta delle nostre avversarie. Nel finale Brezinova e Holesinska sono le più lucide, condannando così alla sconfitta la nostra nazionale.

CRONACA – Andrè e Spreafico aprono la contesa scrivendo il 5-2 Italia. Holesinska e Brezinova rispondono con due triple in fila (5-8), ma Keys e Verona tengono avanti le azzurre firmando il controsorpasso sul 13-8. Stoupalova e Brezinova ricuciono il margine, con Bestagno da un lato e Hamzova dall’altro a sigillare il 17-17 del primo quarto. Sipova apre le danze nel secondo quarto, mentre Andeva e Holesinska siglano il maggimo vantaggio ceco sul 20-25. Due triple di Pan risvegliano le azzurre, ma è l’equilibrio a regnare con la formazione di coach Lardo che grazie a Spreafico va al riposo avanti 33-32. In uscita dagli spogliatoi, Andrè, Villa e Keys piazzano subito il break che vale il 40-32. Le ceche accusano il colpo, Spreafico e Keys con due triple scavano il solco con il 46-32 che sembra chiudere ogni capitolo. Sembra, appunto perché la nostra nazionale va in tilt e si prende un parziale di 4-11 in nella seconda parte del terzo periodo e dopo trenta minuti, conduce solamente per sette punti sul 50-43. Nell’ultimo periodo è battaglia vera: Brezinova e Stoupalova salgono subito in cattedra, siglando l’immediato meno uno sul 50-49. Servono così due magate di Villa per ridare ossigeno: prima con un assist dietro schiena per Zandalasini, poi con la penetrazione del 56-53 a tre minuti dal termine. Le azzurre però non trovano il modo di allungare e Brezinova punisce, insaccando la tripla che vale parità e timeout immediato per coach Lardo con 1’38’’ da giocare. Il finale è convulso: Zandalasini commette infrazione di 24 secondi, Holesinska ringrazia e sul ribaltamento di campo ci punisce con la tripla del sorpasso a meno di un minuto dal termine. La giocatrice della Virtus tiene a galla le compagne con un bel canestro (58-59), ma Hamzova converte il più facile dei canestri ristabilendo un possesso pieno di distanza a otto secondi dal termine. Invano il timeout di Lardo: Zandalasini non trova la bomba per l’overtime e sancisce la fine dei giochi. Termina 58-61.

ITALIA REP. CECA 58-61