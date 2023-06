EurobasketWomen – Italia inguardabile e mai in partita, Montenegro ai quarti con merito

Italia a casa, Montenegro ai quarti. E’ il verdetto dello spareggio tra le due squadre, con le montenegrine che si prendono con merito i quarti di finale contro la Francia. Una pessima Italia in cui viene difficile salvare qualcosa e qualcuno, a partire dalla chi ha preparato la partita in questo modo.

Le azzurre non sono mai pervenute: inizio equilibrato come da copione, poi Santucci regala il primo vantaggio sul 6-7 ma è pura illusione. Jovanovic, Lekovic e Mack salgono di colpo e in un amen è fuga Montenegro con le azzurre sotto 22-8 dopo un quarto. Lekovic e Jovanovic siglano addirittura il più ventuno in avvio di secondo quarto (29-8), con Santucci tra le poche a provare a metterci un minimo di orgoglio in campo firmando il 35-22 a metà partita. Lo scenario è uguale anche dopo la pausa lunga, con le azzurre incapaci di rientrare a contatto: Montenegro trionfa 63-49. Le azzurre salutano nel peggiore dei modi la competizione.

Montenegro-Italia 63-49 (22-8, 13-14, 13-9, 15-18)



Montenegro: Mack* 13 (6/7), Kovacevic (0/2, 0/1), Zivaljevic, Pasic, Radonjic 1 (0/1), Zivkovic* 5 (2/7, 0/3), Mujovic* 4 (1/6, 0/3), Bigovic, Vucetic* 8 (3/4, 0/3), Scepanovic, Lekovic 15 (7/9, 0/2), Jovanovic* 17 (1/1, 5/8). All. Skerovic

Italia: Keys* (0/3, 0/1), Villa 4 (1/3, 0/2), Bestagno 4 (1/6), Verona 4 (2/2, 0/5), Zandalasini* 6 (1/6, 1/2), Pan 7 (2/2, 1/4), Trucco ne, Cubaj 2 (1/4), Santucci* 8 (3/7), Fassina ne, Andrè* 10 (5/12), Spreafico* 4 (1/1, 0/4). All. Lardo

Arbitri: Wojciech Liszka (Polonia), Viola Gyorgyi (Romania), Kerem Baki (Turchia)

T2P: Montenegro 20/37; Italia 17/46. T3P: Montenegro 5/20; Italia 2/18. TL: Montenegro 8/17; Italia 9/14. Rimbalzi: Montenegro 44 (Mack 15); Italia 37 (Santucci 8). Assist: Montenegro 10 (Mujovic, Zivkovic 3); Italia 9 (Santucci 4). Palle recuperate: Montenegro 4; Italia 8. Palle perse: Montenegro 12; Italia 8. Falli: Montenegro 16; Italia 20 (Santucci 5).