EuroBasketWomen – L’Italia chiude terza nel girone. Stasera alle 20 spareggio con il Montenegro

Sconfitta onorevole e indolore per la Nazionale Femminile al Women’s EuroBasket: a Tel Aviv le Azzurre sono state battute 64-72 dal Belgio nell’ultimo impegno del girone B e oggi scendono in campo contro il Montenegro per lo spareggio che vale un posto per la fase finale di Lubiana (Slovenia). Palla a due alla Shlomo Arena alle ore 20.00 italiane, le 21.00 a Tel Aviv (diretta RaiSport, Eleven Sports, DAZN e SkySport). Spagna, Belgio, Francia e Ungheria si sono qualificate direttamente ai Quarti di finale, che si giocheranno il 22 giugno alla Stozice Arena. Questo il programma degli spareggi:

19 giugno

Italia-Montenegro (Tel Aviv, ore 20.00)

Grecia-Repubblica Ceca (Tel Aviv, ore 17.00)

Germania-Slovacchia (Lubiana, ore 18.00)

Gran Bretagna-Serbia (Lubiana, ore 21.00)

Chi vince tra Italia e Montenegro incrocia la Francia nei Quarti di finale.

Sono cinque i precedenti tra Italia e Montenegro, 4 i successi degli Azzurri e 2 di questi sono arrivati in occasione di partite dell’Europeo: il 24 giugno 2013 a Lille nella sfida che ci valse un posto nei Quarti di finale (66-60) e due anni fa a Valencia (77-61) nel secondo impegno della prima fase.

La stella della formazione allenata da coach Jelena Skerovic, che due anni fa era in campo contro le Azzurre, è certamente la lunga passaportata Natasha Mack che oggi contro la Lettonia ha chiuso con 22 punti, 20 rimbalzi e 37 di valutazione. Da tenere d’occhio la 34enne Milica Jovanovic (11.0 punti di media), che per due anni ha giocato anche a Umbertide.

