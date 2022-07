Europei Maxi Basket a Malaga, i successi dell’Over 60

Tra le squadre italiane che hanno partecipato agli Europei di basket over a Malaga, una delle squadre che si è messa più in evidenza, partendo a fari spenti e sfiorando il podio, è stata la Over 60 dei Golden Players allenata da Gianni Ilario e capitanata da Renato Bonanno, una rosa per gran parte napoletana che ha perso qualche pezzo prima della partenza, arrivando in numero appena sufficiente ad un impegno così massiccio, ma che giocando con il cuore e con la compattezza del gruppo, è riuscita a superare avversarie in serie fino ad arrivare alla finale terzo e quarto posto contro l’Estonia. Partita a cui è arrivata in numero limitatissimo per vari infortuni, e dove purtroppo non è riuscita a contrastare gli estoni. Ricevendo comunque la medaglia, una novità di questi Europei. Dopo le 3 vittorie consecutive contro Irlanda, Polonia e Germania (nella foto le due squadre a fine partita), la Over 60 è stata battuta in semifinale dall’Italia Fimba (che poi ha vinto l’oro) con uno scarto limitato (una ventina di lunghezze) nonostante ci fossero già alcune assenze per problemi fisici. La rosa della squadra: Bonanno, Andolfi, Tammaro, Spaccaforno, Starace, Prestisimone, Virgilio, Stenco, Spezzaferro, Bruni, Lanzano. Alla vigilia il forfeit di Cioppa e Bonito. Da segnalare ovviamente tra le squadra Golden Players anche il bronzo della Over 65 di Virgilio Marino e quello della Over 50 di Michele Marino.