FIBA Eurobasket 2022 – Datome incontra gli appassionati di basket in Boutique Tissot

Tissot, cronometrista ufficiale di FIBA Eurobasket 2022, invita tutti gli amanti della pallacanestro per un meet&greet con Gigi Datome, Capitano della Nazionale e ala dell’Olimpia Milano, in occasione dell’evento Fan Zone che si svolgerà in Piazza Duomo a Milano dall’1 all’8 settembre.

Gigi Datome, sarà infatti presente in Boutique Tissot, in Corso Vittorio Emanuele II 5 a Milano, Domenica 4 settembre, dalle ore 10.30 alle 11.00 per una sessione autografi con i suoi fan.

Un appuntamento esclusivo da non perdere per tutti gli appassionati di Basket e della Nazionale che avranno così l’opportunità di incontrare il Capitano degli azzurri durante il Campionato di Eurobasket 2022.