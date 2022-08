FIBAWC Qualifiers, i risultati del sabato: Francia KO con doppio overtime in Bosnia

L’ultimo sabato di agosto chiude la quarta finestra sulle qualificazioni al Mondiale 2023 in due dei quattro gironi europei. Nel Gruppo L, Italia e Spagna compiono un altro passo importante verso la qualificazione, tiene l’Islanda alle loro spalle. Nel Gruppo K risalta la vittoria della Bosnia dopo due tempi supplementari contro la Francia. La Lituania regola senza problemi il Montenegro e rimane da solo in testa.

GIRONE K

Impresa della Bosnia che a Sarajevo parte fortissimo contro la Francia (28-14 al 10′, 33-18 dopo 3′ di secondo quarto), poi subisce la riscossa della squadra di Collet che ribalta tutto fino a chiudere avanti 38-46 all’intervallo. Nella ripresa nuovo scossone degli uomini di Aziz Bekir che con un parziale di 21-5 nell’intero terzo quarto si riprendono la partita in mano. La Francia si rimette in carreggiata nel quarto periodo e con Fournier realizza il canestro del 76 pari che spinge all’overtime. Ancora Bosnia a comandare le operazioni nel primo prolungamento ed è stavolta Gobert a inchiodare la schiacciata del pari a quota 83 per un nuovo supplementare. La Bosnia spinta dalla sua gente riesce a trovare ancora il guizzo che stavolta è quello vincente. Finale 96-90 e trionfo per i bosniaci trascinati da Yusuf Nurkic da 21 punti e 9 rimbalzi. Bene anche John Roberson (18), Musa (17) e Halilovic (12). Nella Francia, Fournier arriva a 24 punti. in doppia cifra Yabusele (16) Huertel (11) e Gobert (10). In testa al Girone resta da sola la Lituania che a Kaunas si beve il Montenegro. Ancora super la coppia di lunghi Sabonis-Valanciunas che si presentano all’Eurobasket in gran forma. 15 punti, 8 rimbalzi e 7 assisti in 15′ per Sabonis, 12 e 14 rimbalzi per il lungo dei Pelicans. Ottimo da tre punti Grigonis (4/7 per 16 punti finali). Nel Montenegro non può bastare un buon Perry (21 punti e 4 assist). Unica vittoria esterna nel girone è dell’Ungheria che passa in casa della Repubblica Ceca e la lascia in fondo alla classifica da sola. Gara palpitante a Chomutov decisa da un libero di Adam Hanga (il migliore dell’incontro con 20 punti e 12 rimbalzi) dopo che l’1/2 del ceko Hruban (26 punti con 4/9 da tre) aveva portato i padroni di casa a -2.

Risultati

Repubblica Ceca-Ungheria 79-82

Lituania-Montenegro 90-73

Bosnia-Francia 96-90 2OT

Classifica

Lituania 15 (7-1)

Francia 14 (6-2)

Montenegro 13 (5-3)

Bosnia 12 (4-4)

Ungheria 12 (4-4)

Rep.Ceca 11 (3-5)

GIRONE L

L’Italia vince a Brescia contro la Georgia (91-84) e si mantiene in testa nel girone a braccetto con la Spagna in attesa dei confronti diretti di novembre e febbraio. I spagnoli vincono ad Almere contro i Paesi Bassi nella sfida tra coach italiani. Parte bene la squadra di Buscaglia che al 10′ è avanti 24-17 dopo aver toccato anche il +14. Si scuote la Spagna che risponde con un 8-23 nel 2°parziale. Nella ripresa la partita è ormai saldamente nelle mani degli iberici che beneficiano di una grande serata nel tiro da tre punti (14/23) e mandano tutti i 12 effettivi a referto. Dario Brizuela chiude con 13 punti, 10 per Garuba, 11 per Lorenzo Brown. Per i Paesi Bassi (ancora senza vittorie nelle qualificazioni) 16 punti di Jito Kok. Alle spalle di Spagna e Italia compie un bel passo l’Islanda che trascinata da 27 punti dell’ex Tortona, e fresco di firma a Rytas, Elvar Fridriksson supera a Hafnarfjordur l’Ucraina (91-88). 19 punti per Mykhailiuk tra i baltici.

Risultati

Paesi Bassi-Spagna 64-86

Italia-Georgia 91-84

Islanda-Ucraina 91-88

Classifica

Italia 11 (5-1)

Spagna 11 (5-1)

Islanda 10 (4-2)

Georgia 9 (3-3)

Ucraina 7 (1-5)

Paesi Bassi 6 (0-6)