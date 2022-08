Francia senza problemi contro i Paesi Bassi nella prima amichevole verso Eurobasket

Alla Kindarena di Rouen primo test per la Nazionale francese in vista dell’Europeo di settembre. La squadra di Vincent Collet, a ragion veduta tra le più serie candidate al titolo continentale, ha vinto in maniera piuttosto agevole contro i Paesi Bassi di coach Maurizio Buscaglia. Partita sempre in pugno ai transalpini che hanno vinto 89-65 alternando tutti i loro effettivi. Alla fine Evan Fournier è stato il miglior realizzatore con 15 punti, 12 e 9 rimbalzi per Rudy Gobert, in doppia cifra anche Vincent Poirier (11 e 8 rimbalzi). Tra gli orange ospiti, 21 punti con 4/10 da tre per Yannick Franke, 10 di Van Der Vuurst.



Prossimi impegni per entrambi le formazioni venerdi 12 agosto. La Francia sarà ospite dell’Italia di Gianmarco Pozzecco all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, mentre i Paesi Bassi guidati dal tecnico della Ge.Vi Napoli, ospiteranno ad Almere la Germania.

Ad Eurobasket la Francia è inserita nel Girone B con Germania, Ungheria, Slovenia, Lituania e Bosnia. Debutto francese il 1°settembre a Colonia contro la Germania. Mentre i Paesi Bassi sono racchiusi nel Girone D con Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Israele e Serbia. Esordio il 2 settembre a Praga con la Serbia.

Francia-Paesi Bassi 89-65

Francia: Poirier 11, Gobert 12, Fournier 15, Okobo 8, Maledon 9, Luwawu-Cabarrot 5, Heurtel 5, Cordinier 6, Jaiteh 6, Tarpey 3, Ntilikina 2, Howard 3, Yabusele 4, Mbaye. CT V.Collet

Paesi Bassi: Franke 21, Kherrazi 6, Kok 6, Van Der Vuurst 10, Post 5, Haarms 4, Hammink 3, De Jong 4, Edwards, Schaftenaar 6, Ververs, Kloof. CT. M.Buscaglia