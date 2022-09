Germania-Francia, la sala stampa post-partita

Ecco le parole della conferenza stampa dopo la sorprendente vittoria dei padroni di casa della Germania contro la Francia.

Guershon Yabusele: “Prima di tutto congratulazioni alla Germania, sono un’ottima squadra e hanno giocato una grande partita. Gara tosta, sconfitta pesante, sapevamo che i nostri avversari ci avrebbero messo molta intensità anche per la cerimonia del ritiro della maglia di Nowitzi.”

Vincent Collet: “Abbiamo fatto bene in difesam ma in attacco non abbiamo mai trovato il ritmo e abbiamo perso troppi palloni. Come già ci è successo, abbiamo iniziato bene il secondo tempo, ma non siamo più stati in grado di mantenere il vantaggio. Non ci siamo saputi adattare alla loro pressione difensiva, il problema principale è stato quello.”

Gordon Herbert: “Abbiamo difeso in maniera straordinaria, e chiunque usciva dalla panchina ha giocato molto bene, mi vengono in mente Maodo Lo e Theis, che ci hanno dato dei minuti fondamentali. Ho parlato con un altro coach riguardo alla possibilità che Maodo vada in NBA, a dirla tutta non capisco perché giochi ancora a Berlino; credo sia una delle guardie migliori in Europa e ha giocato una stagione di EuroLega strepitosa.”

Johannes Thiemann: “I tifosi ci hanno dato energia per tutta la gara, è stato stupendo giocare in quest’atmosfera. Vogliamo essere una squadra difensiva, quello è il nostro focus.”