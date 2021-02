Italbasket, ecco i 12 convocati per la sfida alla Macedonia del Nord

Perm’. Comincia domani la maratona Azzurra di tre partite in quattro giorni nella “bolla” di Perm’. Il primo impegno per la Nazionale del CT Meo Sacchetti sarà contro la Macedonia del Nord (giovedì 18 febbraio, ore 15.30 italiane in diretta su Sky Sport Uno), in quello che è il recupero della gara mai di-sputata a novembre a Tallinn. Allora, con i giocatori in campo per il riscaldamento, la FIBA annunciò il rinvio della partita in seguito all’accertamento di tre casi COVID-19 all’interno del gruppo squadra ma-cedone.

Non faranno parte dei 12 contro la Macedonia del Nord, per rotazione, Michele Vitali e Simone Zanotti. Esordio assoluto in Nazionale A per Gabriele Procida.

La squadra di coach Todorov è attualmente ultima nel girone B con sole due partite disputate e perse contro Estonia in casa e Russia in trasferta nel febbraio 2020.

I balcanici sono di fatto ancora in corsa per la qualificazione visto che oltre all’Italia, qualificata come Paese ospitante, altre due squadre staccheranno il pass per EuroBasket 2022.

Per i macedoni quella con l’Italia sarà la prima di ben quattro partite da giocare a Perm’. I sei preceden-ti contro la Macedonia del Nord sono tutti favorevoli all’Italia, che fin dalla prima sfida nel 1996 non ha mai perso.

Venerdì 19 febbraio l’avversaria degli Azzurri sarà l’Estonia (ore 12.30 italiane in diretta su Sky Sport Uno), già affrontata e battuta a Tallinn 81-87 nel febbraio 2020. Anche la formazione di coach Toijala è in piena corsa per un biglietto a EuroBasket 2022. Al momento in terza posizione nel raggruppamento, gli estoni hanno una vittoria contro la Macedonia del Nord e due sconfitte contro Italia e Russia. Rispetto al roster di un anno fa mancheranno alcune pedine come il veterano Kristjan Kitsing (22 punti contro gli Azzurri) e la giovane promessa NCAA ad Arizona classe 2001 Kerr Kriisa. La stella è Henri Drell, fre-sco finalista di Coppa Italia con Pesaro nominato Best Offensive Player della Final Eight. Treier (Dinamo Sassari) l’altro volto noto.

Cinque incontri nella storia tra Italia ed Estonia: un solo ko per la nostra Nazionale, risalente all’Europeo del 1939.

Così il CT Meo Sacchetti: “Come sempre in Nazionale si respira un buon clima e mi fa piacere costatare come i ragazzi si integrino rapidamente e stiano bene insieme. Non è banale e ne sono contento. Dovre-mo affrontare tre partite in pochi giorni e sarà opportuno dosare uomini e minuti per non affaticarci e nello stesso tempo continuare ad offrire buone prestazioni. Siamo già qualificati e lo sanno tutti, ma ciò che ormai nessuno può ignorare è che i ragazzi convocati non hanno intenzione di perdere l’occasione per mettersi in mostra e migliorare. Abbiamo tutti voglia di portare a termine nel miglior modo possibile questo cammino. E il miglior modo è vincere. Di fronte avremo due squadre che non hanno la caratura della Russia e perciò con ogni probabilità dovranno lottare tra loro per un solo posto all’Europeo. E’ ba-nale dire che non molleranno un centimetro. Attenzione e concentrazione saranno decisive per noi”.

Il calendario Azzurro si completerà con la gara di domenica 21 febbraio (ore 13.00 italiane, diretta Sky Sport Uno) di nuovo contro la Macedonia del Nord.

I 12 Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

A disposizione

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Macedonia del Nord

#0 Bojan Krstevski (1989, 206, A/C, MZT Skopje Aerodrom)

#1 Filip Bakoch (1996, 202, C, MZT Skopje Aerodrom)

#4 Andrej Mitrevski (2003, 190, G, TFT Skopje)

#5 Kristijan Nikolov (1996, 187, P, MZT Skopje Aerodrom)

#7 Nenad Dimitrijevic (1998, 186, G, Juventut Badalona – Spagna)

#8 Vojdan Stojanovski (1987, 194, A, Gravelines – Francia)

#9 Andrej Magdevski (1996, 192, P, MZT Skopje Aerodrom)

#11 Stojan Gjuroski (1991, 203, A, Alicante – Spagna)

#12 Bojan Trajkovski (1988, 207, A/C, Pelister Bitola)

#15 Teodor Simic (2004, 210, C, Barcellona – Spagna)

#19 Damjan Stojanovski (1987, 197, G, MZT Skopje Aerodrom)

#20 Damjan Robev (1997, 194, A, Kumanovo)

#21 Luka Savicevic (2002, 190, P, MZT Skopje Uni Bank)

#24 Jacob Wiley (1994, 202, C, Gran Canaria – Spagna)

#25 Viktor Efremovski (1998, 192, A, Rabotnicki)

All: Aleksandar Todorov

Estonia

#0 Henri Drell (2000, 205, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#1 Mart Rosenthal (1999, 193, G, Parnu Sadam)

#3 Kaspar Treier (1999, 204, A, Banco di Sardegna Dinamo Sassari)

#5 Rait-Riivo Laane (1993, 179, P, Miercurea Ciuc – Romania)

#6 Jaan Puidet (1992, G, 194, Valladolid – Spagna)

#7 Sten-Timmu Sokk (1989, 184, P, Kalev/Cramo)

#8 Robert Valge (1997, 193, G, Parnu Sadam)

#13 Kregor Hermet (1997, 205, A, Kalev/Cramo)

#15 Maik-Kalev Kotsar (1996, 211, A, Hamburg Towers – Germania)

#20 Rauno Nurger (1993, 208, C, Kalev/Cramo)

#21 Janari Joesaar (1993, 198, A, Kalev/Cramo)

#22 Martin Dorbek (1991, 194, G, Kalev/Cramo)

#24 Egert Haller (1995, 192, G, Tarvas)

#31 Mihkel Kirves (1996, 198, A, Parnu Sadam)

#77 Kristian Kullamae (1999, 194, P, Palmer Alma Mediterranea Palma – Spagna)

All: Juukka Toijala

I precedenti contro la Macedonia del Nord

6 partite giocate (6 vinte)

Nessuna partita giocate nelle fasi finali del Campionato Europeo

Nessuna partita giocata nelle fasi finali di un Campionato del Mondo

2 partite giocate nelle Qualificazioni al Campionato Europeo (2 vinte)

La prima: Qualificazione Europeo, 28 febbraio 1996 (Gorizia), Italia-Macedonia 95-62

L’ultima: Amichevole, 26 luglio 2014 (Skopje, Macedonia), Macedonia-Italia 56-63

La vittoria più larga: Qualificazione Europeo, 28 febbraio 1996 (Gorizia), Italia-Macedonia 95-62 (33)

I precedenti contro l’Estonia

5 partite giocate (4 vinte/1 persa)

2 partite giocate nelle fasi finali del Campionato Europeo (1 vinta/1 persa)

La prima: Campionato Europeo, 5 maggio 1937 (Riga, Lettonia), Italia-Estonia 30-20

L’ultima: Qualificazioni EuroBasket, 23 febbraio 2020 (Tallinn, Estonia), Estonia-Italia 81-87

La vittoria più larga: Amichevole, 15 agosto 2015 (Tbilisi, Georgia), Italia-Estonia 85-61 (+24)

La sconfitta più pesante: Campionato Europeo, 27 maggio 1939 (Kaunas, Lituania), Italia-Estonia 22-29 (-7)

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Perm’ (Russia)

Le gare della terza finestra

18 febbraio

Italia-Macedonia del Nord (15.30 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

19 febbraio

Italia-Estonia (12.30 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Macedonia del Nord-Russia (15.30 in Italia)

21 febbraio

Macedonia del Nord-Italia (13.00 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Russia-Estonia (16.00 in Italia)

22 febbraio

Estonia-Macedonia del Nord (15.00 in Italia)

Classifica Girone B

Italia 6 (3/0)*

Russia 6 (2/2)

Estonia 4 (1/2)*

Macedonia del Nord 2 (0/2)**

FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

* Una gara in meno

** Due gare in meno

Le gare della prima finestra

20 febbraio 2020

Italia-Russia 83-64

Macedonia del Nord-Estonia 72-81

23 febbraio 2020

Estonia-Italia 81-87

Russia-Macedonia del Nord 77-67

Le gare della seconda finestra

28 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord rinviata

Estonia-Russia 56-84

30 novembre 2020

Russia-Italia 66-70

Estonia-Macedonia del Nord rinviata

Le squadre già qualificate

Al momento sono 11 su 24 le squadre già qualificate all’EuroBasket 2022: Italia, Rep. Ceca, Georgia e Germania come Paesi ospitanti; Bosnia Erzegovina, Croazia, Grecia, Israele, Slovenia, Spagna e Ucraina sul campo.

La Formula

Le 32 partecipanti sono divise in 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano all’EuroBasket 2022 le prime tre di ogni gruppo, eccetto quelle inserite nei raggruppamenti con una delle 4 Nazioni che ospiteranno la rassegna continentale (Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania). In questo caso, oltre alle quattro Nazioni che ospitano l’Europeo, si qualificheranno le prime due squadre classificate.

La formula prevede gare di andata e ritorno lungo 3 “finestre”: 17/25 febbraio 2020, 23 novembre/1° dicembre 2020, 15/22 febbraio 2021. Gli Azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni.

I quattro gironi dell’EuroBasket 2022 (1-18 settembre) si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania).

–

Uff stampa FIP