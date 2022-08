Italbasket, richiamato Amedeo Tessitori per completare il roster ad Eurobasket

By

Amedeo Tessitori completa il roster Azzurro per l’EuroBasket 2022. A seguito dell’infortunio occorso a Danilo Gallinari nella gara contro la Georgia, Gianmarco Pozzecco ha richiamato il centro della Reyer Venezia, che da domani sarà a disposizione dello staff tecnico.

“Tex – ha detto il CT – si è guadagnato sul campo, come giocatore e come uomo, di essere il 13esimo Azzurro. Scherzando, si può dire che suo malgrado dovrà vivere con noi questa avventura!”.

Pozzecco torna ancora sull’infortunio di Gallinari: “Quello che gli è successo – commenta – è accaduto anche a me svariate volte. Posso capire il suo stato d’animo perché per motivi simili ho dovuto saltare Europei e Mondiali”.

Gli Azzurri esordiranno all’EuroBasket 2022 venerdì 2 settembre contro l’Estonia. Nel girone dell’Italia anche la Grecia (3 settembre), l’Ucraina (5 settembre), la Croazia (6 settembre) e la Gran Bretagna (8 settembre).

Tutte le gare si giocheranno alle 21.00 al Forum di Milano in diretta su ELEVEN, Sky Sport e Now Tv.

Questi gli Azzurri per l’EuroBasket 2022

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 204, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)

EuroBasket 2022 (live ELEVEN e Sky Sport)

Biglietti disponibili su eurobasket.basketball a questo link: ticketing-eurobasket2022

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)